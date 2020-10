Bertín Osborne desvela que Pablo Iglesias rechazó acudir al programa 'Mi casa es la tuya'

Actualizada 23/10/2020 a las 11:44

La participación de Pablo Iglesias en 'Mi casa es la tuya', el programa que presenta Bertín Osborne en Telecinco, se truncó después de que Pedro Sánchez decidiera no acudir, o al menos eso es lo que acaba de hacer público el presentador.

Osborne desveló esta información esta misma semana en Canal Sur, en el programa 'El show de Bertín, en presencia de colaboradores como Vicky Martín Berrocal, Miguel Ángel Rodríguez o El Sevilla, entre otros, además de la invitada de la semana, que fue Bibiana Fernández.

Aunque ya había hablado en otras ocasiones sobre la negativa del vicepresidente segundo del Gobierno de acudir al programa, el cantante contó más detalles. "Le invité y contestó que sí vendría al programa. Bueno, al cabo de 10 o 12 días, nos llamó otra vez y dijo que no podía", explicó.

En @elshowdebertin @BertinOsborne confiesa que ha intentado entrevistar a @PabloIglesias y que se echó atrás tras la negativa de @sanchezcastejon cuando había dado el ok #Television pic.twitter.com/iiGqPGkMGy — MASPITV (@TVMASPI) October 22, 2020

El presentador aseguró que desconocía la razón por la que Iglesias había decidido cambiar de opinión: "Invité a los cinco que se presentaban a las elecciones: contestaron cuatro que sí y Pedro Sánchez, que ya había estado, nos dijo que no podía, que no tenía fecha libre. Cuando Pedro Sánchez nos dijo que no, Pablo dijo que tampoco podía él. ¿Por qué? No lo sé".

"Como profesional del medio, me hubiera encantado hablar con él. Nos hubiéramos entendido en muchas cosas, en más de la mitad", dijo Osborne, que, además, se animó a opinar sobre la vivienda que el líder de Unidas Podemos comparte con la ministra de Igualdad, Irene Montero, y con sus hijos: "Se ha comprado una casa muy buena, pero me gustaría que fuera todavía mejor".

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar