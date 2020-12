Sánchez amplía la mayoría nacionalista y de izquierda para aprobar los Presupuestos

Actualizada 01/12/2020 a las 06:00

Pedro Sánchez va a reunir la mayoría más amplia de las últimas legislaturas para aprobar los Presupuestos. Una amplitud que no corre paralela a su solidez porque los socialistas no acaban de digerir la incorporación de EH Bildu a ese bloque, un descontento acentuado con las "exigencias" anunciadas por la portavoz Mertxe Aizpurua.

El Gobierno llegó este lunes, 30 de noviembre, al primer debate en el pleno del Congreso sobre las Cuentas con 186 'síes' en el zurrón y tres probables. Un respaldo bastante superior logrado por Mariano Rajoy en sus últimos Presupuestos, que en mayo de 2018 logró 176 votos a favor y 171 en contra.

PDeCAT, cuatro escaños, y Más País, dos, se sumaron hoy a la mayoría de PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, PNV, EH Bildu y Compromís. El Gobierno espera que en las próximas horas sigan ese mismo camino los tres representantes de Teruel Existe, Nueva Canarias y Partido Regionalista de Cantabria. No así el del Bloque Nacionalista Galego, que ha anunciado su rechazo por considerar insuficientes las inversiones públicas para Galicia.

El Congreso debate desde hoy hasta el jueves las enmiendas al proyecto gubernamental. No hubo novedades en las posiciones expuestas por los portavoces de los grupos en sus breves intervenciones iniciales. Solo las palabras de la representante de Bildu desataron murmullos y alguna protesta. Aizpurua anunció que su formación será "mucho más exigente" con el Gobierno una vez que se aprueben los Presupuestos y repitió la frase que acuñó durante el debate de las enmiendas a la totalidad -"hoy no acaba nada sino que recién empieza todo"- y que motivó una lluvia de críticas de la oposición a Pedro Sánchez, que entendió que los socialistas habían forjado una alianza estable con la izquierda abertzale.

La portavoz de Bildu no disipó esos temores, es más señaló que el "bloque histórico" que se ha formado en torno a las Cuentas "debe dar paso a políticas históricas para soluciones históricas". Pronosticó, además, que esta entente multipartidista durará, "al menos, tres años". La diputada de Ciudadanos, María Muñoz, que intervino a continuación no se reprimió: "Menuda vergüenza de socios... A mí me dan arcadas".

Unas náuseas que también sintieron algunos diputados de la bancada socialista, que, en privado, comparten muchas de las reflexiones contrarias al apoyo de Bildu a los Presupuestos expuestas por el expresidente Felipe González y otros dirigentes socialistas históricos, y a los que las explicaciones dadas por Sánchez no convencen. El líder socialista envió una carta a los militantes para contextualizar esa colaboración y en una intervención telemática este sábado dirigida, sobre todo, a los dirigentes del partido se reafirmó en sus posiciones. "Estamos continuando la mejor tradición del PSOE", afirmó Sánchez. Pero esas palabras no acaban de convencer en amplios sectores del partido.

EL RESPALDO ENGORDA

El Gobierno no repara, al menos por ahora, en estas cuitas y sigue ensimismado en la aprobación de los Presupuestos, un objetivo superior para Sánchez ante el que decaen otras consideraciones. Se ha garantizado una amplia mayoría para la votación final del jueves, y ha comprobado que el respaldo engorda. PDeCAT y Más País anunciaron hoy su voto favorable. Es significativo el giro del partido tutelado hasta hace dos meses por Carles Puigdemont y que aspira a recuperar el papel pragmático que tuvo Convergència. Sus cuatro diputados apretarán el botón afirmativo y los otros cuatro de JxCat, el negativo. Ferran Bel, secretario de Organización del PDeCAT, explicó no pueden decir a sus simpatizantes que "votamos no por equis razones que no vienen al caso".

Un argumento inverso al que empleó Laura Borràs, candidata de JxCat para las elecciones del 14 de febrero, que justificó su rechazo porque los Presupuestos no tienen en cuenta a los "presos políticos" y "la amnistía y el derecho a la autodeterminación no figuran en el orden del día".