La hija menor de Bertín Osborne escribe un libro de autoayuda

Tiene 31 años y una sonrisa deslumbrante que no guarda ni una sombra de los dramas emocionales por los que atravesó en otro tiempo: dos depresiones, una bulimia y una relación tóxica... Totalmente recuperada, Claudia Osborne ha tomado las riendas de su vida, se ha formado como coach y acaba de publicar un ensayo titulado 'Lo mejor de ti'. El libro se lo ha dedicado a sus hermanas, y en él, a través de ejercicios terapéuticos, técnicas de relajación y meditación, la tercera hija de Bertín Osborne y Sandra Domecq se propone descubrir "el arte de conocerse y cuidarse a uno mismo para ser feliz".

Sabe de qué habla porque lleva varios años practicándolo. Y no ahorra detalles sobre el infierno personal que vivió. "Me ha costado ponerme de ejemplo pero lo he creído necesario. Un testimonio de primera mano es fundamental para que el lector se identifique con el libro". La hija menor de Bertín estudió Derecho. No se lo impuso su padre. "Pero le hizo mucha ilusión. Ya sabes... ¡Una hija abogada!". Tiempo después, cuando el cantante aún no conocía muy bien lo que era el coaching, cada vez que su hija se presentaba como coach, solía añadir: "Pero ha estudiado Derecho". Hoy, a Bertín se le cae la baba. "Se ha leído el libro un par de veces. Sabe lo que he hecho conmigo misma y cómo intento ayudar a los demás y está orgullosísimo".

Jerezana de familia bien, Claudia Osborne vino al mundo en un entorno de bodegueros y artistas. Y estaba destinada a vivir una infancia feliz. Pero no fue así. Su madre, con la que guarda un gran parecido, falleció de cáncer cuando ella tenía 15 años. Sin embargo, su trauma emocional venía de atrás. "Mi gran herida es la del abandono, y esa la viví de niña. Nací en una época muy difícil para mi madre, que se acababa de separar, estaba sola y tirando de tres niñas. Mi madre era luminosa, eso lo llevaba dentro, pero yo la percibía muy triste. Sentí que mis necesidades no estaban cubiertas. Y esa herida terminó de abrirse cuando murió. No me dio tiempo a recibir lo que necesitaba de ella".

Tampoco ayudó el que a partir de entonces, a sus 15 años, la joven empezara "a dar tumbos". Se fue a vivir tres años con una tía paterna, luego se mudó a casa de su hermana Alejandra, más tarde vivió con su prima... Había caído en la bulimia, pero nadie parecía darse cuenta. "Mi familia es muy entrometida", afirma Claudia en su libro. Sin embargo, en aquel momento no sospechaban que aquella perfecta estudiante que "sacaba notazas" estuviera enferma. Famosa de nacimiento y con hechuras de maniquí, a Claudia pronto la reclamó el mundo de la moda, y eso agudizó su trastorno alimentario. "Seguía sin saber cómo gestionar la tristeza del abandono. Eso te provoca mucha ansiedad y la manera de canalizarla es atiborrándote de comida. Luego te sientes culpable y te purgas".

UN AMOR AUSTRALIANO

A los 22, tras una notable pérdida de peso, decidió pedir ayuda. Dejó la moda ("no me llenaba"), se fue a Estados Unidos, estudió un máster, encontró trabajo, conoció a un chico australiano... "Fue la relación más impresionante que he tenido nunca". Y, sin embargo, decidió romper y volver a España. "Dejé al amor de mi vida, del que seguía locamente enamorada. Ni yo misma entendía por qué había tomado una decisión tan dolorosa. Hoy sé que está relacionado con la herida del niño interior. En cuanto atisbas que esa relación no va a buen puerto, el miedo a que te abandonen te hace a ti abandonar".

Años antes, Claudia había mantenido una relación sentimental que califica de tóxica. "A eso se llega cuando eres muy autocrítica. Has tenido padres exigentes y tu diálogo interno es muy exigente. Piensas que no vales nada y te aferras a personas que te reafirman esa creencia. Un atisbo de luz me hizo ver que merecía algo mejor. Cortar con aquella primera relación fue la mejor decisión que he tomado hasta ahora en mi vida". La segunda fue decidir "salir del pozo en el que estaba metida y ayudarme a mí misma formándome como coach. Ahora me va fenomenal profesionalmente y me siento como nunca pensé que me iba a sentir, tan satisfecha, tan completa.".

'¡Hola!', a través de unas fotos publicadas en su último número, sostiene que el nuevo amor de Claudia Osborne es José Entrecanales, hijo del presidente ejecutivo de Acciona. Ella guarda silencio. "No puedo evitar que me saquen en las revistas, pero no voy a decir nada". Tampoco se queja de la fama heredada. "Al contrario, me ha beneficiado que la gente me conozca para poder llegar a ella con mi mensaje de superación". Dice que ha llegado a entender a su madre. "Ella era maravillosa, y lo tuvo muy difícil". La relación con su padre, con quien apenas convivió de niña, la resume en dos palabras: "¡Lo amo!".

