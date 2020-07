"Ser tu hijo no tiene que ser fácil": Jorge Javier cuestiona a Maite Galdeano en 'La casa fuerte'

Actualizada 03/07/2020 a las 11:55

Por si Maite Galdeano no tuviera suficientes enemigos en 'La casa fuerte', el reality veraniego de Telecinco, ahora la brecha parece haberse abierto también con su propio hijo, Cristian Suescun.

El programa emitió este jueves unas imágenes, durante una nueva gala del espacio de Mediaset, en las que se veía a madre e hijo discutir y al segundo amenazando con abandonar el concurso entre lágrimas.

Ocurrió después de que Juani, la madre de María Jesús Ruiz, le dijera a Suescun que no se dejara llevar "por su madre". Esta insistió a su hijo, que no respondió, para que la defendiera en conversación con Juani. "Mi madre me ha dado mucho apoyo y la quiero tal y como es", dijo Cristian.

Además, añadió, ya en la gala, que Juani "es un lobo con piel de cordero" y que "aprovecha las discusiones para meter mierda". A continuación se emitieron unas imágenes en las que Maite le decía a su hijo que, al salir, él se iría a su piso y ella se marcharía "con su hija y con su novio, Kiko Jiménez", pues ella había educado a Sofía "sola".

JORGE JAVIER VÁZQUEZ DA UN TOQUE DE ATENCIÓN A MAITE GALDEANO

"Lo que veo en mi casa no lo quiero para ninguna mujer. Como mujer, yo no quiero a un hombre de este calibre, que te dice que te quiere y es mentira", dijo también Galdeano. Estas fueron las palabras que llevaron a Cristian a llorar y a amenazar con irse, pero también a que Jorge le diera un toque de atención a Maite Galdeano:

"Es tu hijo, tienes que protegerle, ayudarle quererle... tú no eres una mujer fácil y ser tu hijo no tiene que ser fácil. Aunque recibieras una educación muy estricta, no tienes que hacer lo mismo con tus hijos". Después, ella prometió un cambio de actitud, y Cristian aseguró que confiaba en que, gracias a 'La casa fuerte', donde ambos se están "conociendo a la hora de convivir", se quisieran siempre.

SOFÍA EXPLICA EL ORIGEN DEL DISTANCIAMIENTO ENTRE MAITE Y SU HERMANO

Por último, ya desde plató, Sofía Suescun explicó el origen de su distanciamiento: "Cuando mis padres se separaron, yo comencé a ir con mi madre a unos talleres para mujeres maltratadas, y es allí donde se empezó a forjar nuestra relación. Pero un juez decidió que Cristian, mi hermano, se quedara con mi padre, por eso la relación no es la misma".

