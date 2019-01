Maite Galdeano, irreconocible tras retocarse la cara

Actualizada 09/01/2019 a las 09:26

Maite Galdeano ha vuelto. La entrada de su hija, Sofía Suescun, a la casa de Guadalix de la Sierra para participar en GH Dúo ha impulsado el retorno de la de navarra a la televisión. Y así lo ha hecho este lunes en Sálvame . Aunque con una sorpresa: la exconcursante de GH 16 se ha sometido a varias operaciones estéticas y su aspecto ha cambiado por completo.

La madre de Suescun ha destacado siempre por no tener pelos en la lengua. Una realidad que la ha hecho ganarse enemigos pero también amigos. Y es que su personalidad la ha convertido en uno de los rostros más controvertidos de Mediaset. Por eso no es de extrañar que su cambio de imagen haya sido de lo más comentado del programa.

El paso de Maite Galdeano por Sálvame no sólo ha estado marcado por su cambio de cara. También ha destacado por la gran bronca que ha recibido por parte de Paz Padilla por los famosos audios en el los que ésta le recomendaba a su hija que se fuese con el hijo de Raquel Bollo porque tenía dinero.

“La que está utilizando eres tú a tu hija”, comenzaba la presentadora, asegurando que Galdeano hace que su hija “vaya con un hombre o con otro para ganar dinero”. “Eso no es un buen consejo para una hija. Decir que una hija use su cuerpo para ascender y ganar dinero no es de madre”, la sentenciaba.

Así ha sido el regreso de Maite Galdeano a la televisión, tan polémica como acostumbraba y causando multitud de reacciones. No sólo entre el público del plató de Sálvame sino también en las redes sociales.

¿Eh... Dónde está la Maite? Esta ya ve a la hija ganadora y se ha liado a gastar ✂️#GHDÚO@salvameoficial pic.twitter.com/t7Rdi1Cu4a — ℰ ℳí ️⚡ (@3vytaaa) 7 de enero de 2019

Selección DN+