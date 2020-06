La discusión entre Yola Berrocal y Cristian Suescun en 'La casa fuerte'

Actualizada 19/06/2020 a las 13:12

'La casa fuerte', el reality veraniego de Telecinco, no gana para disgustos. No lleva en antena ni dos semanas y ya ha dejado imágenes para la historia de la televisión, sobre todo si hablamos de discusiones y conflictos.

Tras su bronca con Oriana Marzoli, una de las concursantes más polémicas por su tendencia a la provocación, Yola Berrocal acaba de sumar otro conflicto a su haber en esta nueva etapa televisiva, esta vez con Cristian Suescun.

Y es que, el hijo de Maite Galdeano hizo un comentario sobre ella que no le hizo ninguna gracia. Ocurrió en una conversación entre Galdeano y otras concursantes, en las que la madre de Cristian comentó que a este le gustaba Yola. "Siempre ha dicho que es la más guapa de la casa, se corta porque tiene novia".

CRISTIAN SUESCUN LLAMA "GREMLIN" A YOLA BERROCAL

Ante las alusiones, entró en juego Suescun, que aseguró que su madre "estaba loca" y "se inventaba cosas". "A mí no me gusta Yola....¡pero si es un Gremlin!", dijo en alusión a Gizmo, el protagonista de la saga de películas de los 80. En el vídeo también se mostró que Galdeano también le dijo a la propia Yola que le gustaba a su hijo.

sabes lo que es un gremlin

VETE A LA MIERDA #LaCasaFuerte3

pic.twitter.com/TtYneogHru — lewīx keating (@mrrlew) June 18, 2020

Ya en la gala, comentó que Cristian le envió tiempo atrás muchos "fuegos" en Instagram, en referencia a los emojis. De hecho, contó que, como alguna vez ella le había ignorado, él se los envió en varias ocasiones. Cristian negó eso, y Yola lanzó un mensaje a su hermano.

"Para mi hermano Héctor, que está llevando mis redes sociales... le autorizo a buscar la conversación con Cristian y enseñarla". Entre la espada y la pared, Cristian aseguró que, si esos mensajes son reales, será porque le habrían "hackeado la cuenta".

Berrocal también tuvo unas palabras para el apelativo que le dedicó Suescun. "Me ha dolido que me llame Gremlin, se ha metido con mi físico y no quiero saber más de él". En su defensa, Cristian aseguró que Gremlin "no era nada malo, sino que se trataba de algo cariñoso".

Después, y para quitarle hierro al asunto, Jorge Javier comenzó a bromear con Maite porque esta no sabía lo que era un Gremlin ni pronunciar la palabra, y cerró la conexión preguntándole a Yola si esta había recibido "emojis de berenjenas" por parte de Suescun, algo que la aludida negó.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar