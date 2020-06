Maite Galdeano y Labrador, ¿pareja sorpresa en 'La casa fuerte'?

Actualizada 18/06/2020 a las 13:16

La fama de conquistador de Labrador, exconcursante de 'Gandía Shore' y extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', no era ningún misterio antes de que comenzara 'La casa fuerte', el reality veraniego que presentan en Telecinco Jorge Javier Vázquez y Sonsoles Ónega.

Lo que nadie esperaba, en caso de que el valenciano tuviera un romance dentro de dicho reality, es que su posible objetivo fuera la pamplonesa Maite Galdeano, que concursa en pareja junto a su hijo, Cristian Suescun.

Ellos ya han sido bautizados por los concursantes de la casa como la primera pareja del concurso (con el permiso de Oriana Marzoli e Iván González que ya tenían algo antes de entrar), después de comerse a besos delante de todos en el jardín mientras protagonizaban su boda ficticia.

Lo que más ha llamado la atención es el comportamiento de la madre de Sofía Suescun: "Voy a dejarme llevar y que fluya... Estoy muy tímida, hace 5 años que no pasa nada...". "No tengo ningún problema en dejarme querer, si me dan amor bienvenido sea", le respondía el exsuperviviente.

Maite Galdeano y Labrador se dejan llevar por la pasión y protagonizan el primer beso de #LaCasaFuerteUH https://t.co/msCLcvLbvo — La casa fuerte (@lacasafuerte_tv) June 16, 2020

Justo después de besarse, Maite y Labrador han tenido una romántica cena y se han sincerado. "Me he hecho ilusiones contigo, los besos que me has dado me han parecido de verdad. El amor me da un poco de miedo", le ha contado al extronista la madre de Cristian Suescun. "Me apetecía darte el beso, si no, no te lo habría dado", le ha contestado él.

La exconcursante de GH ha admitido que Labrador sí que le gusta: "Vamos a ver qué tal... Vamos a tomarnos estos días con tranquilidad y que el futuro decida", le decía Maite mientras que el exviceverso asentía. "Hazla feliz" ha sido la reacción del hijo de la pamplonesa.

