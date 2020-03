Los planes de boda de la navarra Sofía Suescun y su novio Kiko Jiménez

Actualizada 11/03/2020 a las 17:13

La pareja televisiva formada por Sofía Suescun y Kiko Jiménez protagonizan esta semana la portada de la revista del corazón 'Lecturas'. La navarra y su novio se abren en canal en una entrevista exclusiva concedida a la publicación en la que hablan sobre sus últimos baches, su situación actual y sus planes de futuro.

"Estamos mejor que nunca. Somos tan felices que le he propuesto que nos casemos en una ceremonia por algún rito especial en un lugar paradisíaco", ha revelado Kiko durante la entrevista. Y, por si fuera poco, también han querido dar a conocer su deseo de ser papás. "Estamos deseando tener un hijo. Si aun no me he quedado es porque estoy tomando una medicación, un tratamiento para la piel. Me queda menos de un año”.

Pero no todo iba a ser de color de rosa. Esta polémica pareja, cuyo amor surgió en televisión, ha querido hablar sobre los últimos enfrentamientos que han hecho, incluso, tambalear su relación. Además de dedicar unas palabras a la ex de Kiko, Gloria Camila, hija de Ortega Cano y Rocío Jurado, han hablado sobre la amistad de Kiko con Estela Grande, que empezó en la última edición de Gran Hermano. Él ha dejado claro que "a lo mejor espera más que una amistad conmigo, pero yo tengo mi vida, a Sofía”. La navarra ha sido incluso más tajante. “Es mentirosa. (...) Está enamorada del clan Matamoros. Le encanta la farándula y disfruta con la polémica”.