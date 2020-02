Actualizada 16/02/2020 a las 15:11

El navarro Cristian Suescun Galdeano es uno de los concursantes que van a participar en la nueva edición del reality 'Supervivientes'. El hermano de Sofía Suescun e hijo de Maite Galdeano da el salto a la televisión y es uno de los concursantes que participará en este programa en el que su hermana se convirtió en ganadora en 2018.

El reality de supervivencia de Telecinco comienza este jueves, por lo que sus participantes ya han hecho las maletas y han viajado a Honduras. Antes de irse, Cristian Suescun ha querido dejar un mensaje a sus seguidores en su perfil de Instagram en el que dice que quiere que le conozcan cómo es de verdad y promete no defraudar a nadie.

LISTADO OFICIAL DE CONCURSANTES DE 'SUPERVIVIENTES 2020'



1. ALBERT BARRANCO

Extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa', es un apasionado de las motos y de los tatuajes, le encanta el deporte. Albert tuvo uno de los romances más intensos con Rym como pretendiente, luego, como tronista, tuvo una apasionada relación con Violeta y más tarde fue uno de los protagonistas en la ruptura de Kiko Jiménez y Gloria Camila tras salir a la luz unas imágenes comprometidas de él y la hija de Rocío Jurado.

2. ROCÍO FLORES

La hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores y nieta de Rocío Jurado, sabe lo que son las cámaras de televisión desde que nació. Pero no fue hasta 'Gran Hermano VIP 7' cuando se puso ante las cámaras por voluntad propia para defender a su padre desde el plató durante el concurso. Guarda una estrecha relación con su tía, Gloria Camila, es una mujer de negocios con 23 años y no tiene reparo en decirle a quien sea lo que piensa.

3. BEA RETAMAL

Ganadora de 'Gran Hermano 17'. Ya sabe lo que es ganar un reality y ahora debe demostrar a toda la audiencia que es una auténtica superviviente. Bea es un auténtico todoterreno que enamoró al público con su alegría, sinceridad y, sobre todo, por ir con la verdad por delante. Discutió en más de una ocasión con Adara y su relación con Rodri en la casa hizo que todos se sintieran muy identificados con la joven.

4.IVANA ICARDI

Modelo e influencer argentina. es conocida en España por haber vivido un romance con Gianmarco en ‘GH’ Italia, donde dejó a su pareja por él y luego éste la abandonó nada más salir del concurso. La argentina, al ver la historia de amor con Adara, quiso desenmascarar la estrategia del italiano en ‘Sálvame’. Además, es la hermana de uno de los futbolistas del momento, Mauro Icardi, y por ser la cuñada de Wanda Nara, una presentadora y modelo de alta relevancia en Italia.



5. NYNO VARGAS

Este cantante es conocido en todo el país por sus canciones, pero tras su último single junto a Juan Magán ha decidido dar el salto a la televisión en una aventura apasionante en la isla. Además, Nyno Vargas ya apareció en el programa de televisión ‘Los Reyes del Barrio’.



6. VICKY LARRAZ

La conocida cantante de los años 80 da el salto a la telerrealidad con su participación ‘Supervivientes 2020’. Fue la vocalista del mítico grupo ‘Olé Olé’ y ha trabajado en numerosos programas como presentadora de televisión y concursante, como en 'Tu cara me suena'. Se define como una verdadera apasionada del espectáculo y como una mujer carismática y fiel a sí misma.



7. JOSÉ ANTONIO AVILÉS

El colaborador de 'Viva la vida' se adentra en esta aventura muy ilusionado: "Quiero que la gente conozca como soy". Confiesa que se siente afortunado de trabajar en lo que le gusta y afronta este reality con mucha ilusión. A pesar de corta edad (23 años), cuenta con una amplia experiencia en el periodismo y se ha convertido en un pilar fundamental como informador de la prensa rosa.

8. HUGO SIERRA

Ganador de 'GH Revolution' en 2017, pero ha vuelto a la televisión como defensor de su expareja Adara durante su paso por la última edición de 'GH VIP'. Hugo Sierra se enfrenta a esta aventura "muy ilusionado" y convencido de que se abre ante él un gran reto: "Intentaré no decepcionar a mi legión, a mi familia y a mi baby".

9. ALEJANDRO REYES

El hijo de Ivonne Reyes se estrena en televisión con este reality. El modelo llega a la isla con ganas de darse a conocer y vivir la experiencia sin reservarse absolutamente nada. La pelea judicial entre Ivonne y Pepe Navarro terminó con un juez fallando a favor de la madre, puesto que el periodista no quiso realizar las pertinentes pruebas de paternidad. Sin embargo, a sus 20 años, el chico sigue sin saber si realmente el periodista es su padre.

10. JORGE PÉREZ

El guardia civil más famoso llega a la televisión. El agente saltó al estrellato después de que una foto suya, vestido de uniforme, se hiciera viral y arrasara en redes sociales desde la cuenta oficial del cuerpo de seguridad. Desde entonces su vida cambió y también trabaja como modelo. El concursante reconoce “tener muchas de que empiece el concurso” y, además, deja claro una cosa: “Voy a darlo todo”.

11. JAIME FERRE

Es de Huelva, le llaman ‘El Rey de Lepe’, trabaja como monitor de gimnasio y se considera un auténtico seductor. Su imagen es su principal preocupación, no se puede permitir llevar mal el tupé. En ‘Super Shore’, en Italia, llegó pisando fuerte y acabó siendo una de las sensaciones del programa.

12. ANTONIO PAVÓN

También conocido como el ‘Jesulín peruano’, es un torero que arrasó en Perú, luego se pasó al mundo de los realities y se gana la vida como colaborador de corazón en programas. En España también se ha dado a conocer por su relación con Mónica Hoyos. De hecho, se sentó en el ‘Deluxe’ para contar los detalles mientras ella los desmentía por teléfono. También se le relacionó una aventura con Miriam Saavedra mientras esta salía con Carlos Lozano.



13. ELENA RODRÍGUEZ

Tras su paso por los platós de ‘GH VIP’ para defender a su hija, la madre de Adara se convierte ahora en protagonista de un reality. En Honduras se encontrará a Hugo Sierra, actual ex pareja de su hija, y tendrá que convivir con Bea ‘Naranjita’ con la que Adara no llegó a hacer buenas mugas en su edición de GH. No evita ningún conflicto, siempre tiene respuesta para los que la critican y en sus redes sociales se muestra cómo una auténtica deportista de triatlón.

14. CRISTIAN SUESCUN

Después de todos los reproches que Maite Galdeano siempre le soltó a la cara, ahora le llega la oportunidad para demostrar que su madre siempre se equivocó. Siempre defendió a su hermana Sofía de las críticas que la rodeaban, nunca tuvo malas palabras hacia su madre y, pese a sus buenas intenciones, un día se rompió destrozado en ‘Sálvame’ por su situación familiar, cansado de reproches y confesando sentirse “la oveja negra” de la familia.

15. FANI

El grito de su pareja en 'La isla de las tentaciones' es conocido en toda España y ahora todo el país es capaz de reconocer el ya mítico “¡Estefaníiiiiaaaa!”. Después de ser la protagonista principal de ese programa con su relación en la villa con Rubén, las infidelidades a Christofer y la hoguera final, ahora cambia de isla para viajar a Honduras.



16. YIYA

Modelo y protagonista de 'Un príncipe para tres princesas'. Después de su paso por el dating show de Cuatro y tras un impresionante cambio de look, la modelo se atreve con la aventura más extrema. Yiya se define a sí misma como "egocéntrica, extremista y un tanto bipolar" y que no le asusta nada.ue no sé si para bien o para mal…".



17. ANA MARÍA ALDÓN

La diseñadora tiene 42 años y es la menor de seis hermanos, aficionada al mundo del toro y diplomada en diseño y moda. La conocimos en el verano de 2012 cuando se hizo pública su relación con el torero José Ortega Cano y ahora se enfrenta al reality con un claro objetivo: "Muchos de vosotros me conocéis como ‘la mujer de’, pero quiero deciros que también soy diseñadora de moda".

