Jaque a Pepe Navarro: su hijo dice sí a 'Supervivientes'

Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro, acaba de decir sí a 'Supervivientes', en una edición en la que también compartirá experiencia con Rocío Flores, primogénita de Rocío Carrasco y Antonio David. La decisión sorprendía, no sólo porque el joven de 19 años no aparecía en ninguna de las quinielas sino porque hasta ahora había permanecido en el anonimato. Graduado en el King's College de Madrid, hace unos meses emprendió rumbo a Miami para cursar un semestre de interpretación en la prestigiosa New York Academy of Art. Un centro de élite especializado en arte dramático de cuyo coste el periodista se ha desentendido y que ahora la modelo le reclama.



Este mismo miércoles ratificará la demanda por no pasarle la pensión alimenticia de 900 euros mensuales de Alejandro, tal y como acordó el juez al otorgarle la paternidad. La cantidad adeudada superaría ya los 5.000 euros. Sin embargo, el periodista está tranquilo. Hace unos días al ser preguntado por este nuevo frente judicial con la venezolana respondía: "No es mi hijo, ¿cómo voy a tener contacto con él? Yo tengo cuatro hijos y no me hubiera importado tener un quinto. Ella sabe que no es mi hijo y el niño también. No sé dónde tiene la dignidad".



DEMANDAS CRUZADAS



Según sentencia firme de la Audiencia Provincial de Madrid, de febrero de 2012, Pepe Navarro es el padre legal de Alejandro Reyes Torres, el hijo que la venezolana Ivonne Reyes tuvo en abril de 2000 y con la que el periodista había mantenido relaciones intermitentes varios años anteriores al nacimiento. Navarro se negó hasta en cuatro ocasiones a someterse a las pruebas biológicas necesarias para cotejar su ADN con el de Alejandro, aportado voluntariamente por su madre en una prueba anticipada, solicitada judicialmente, el 23 de marzo de 2010.



La historia dio un vuelco en diciembre de 2017, cuando Andrea Navarro, hija mayor del periodista, contrató un detective para recoger muestras biológicas de Alejandro Reyes y se realizó ella mismas las pruebas. El Supremo no admitió la demanda para reabrir el caso y desde entonces no han dejado de cruzarse nuevas demandas entre todos ellos. Hace unos días fue desestimada la que la venezolana interpuso contra Andrea y ahora se avecinan nuevos recursos y procedimientos.



Navarro mantiene desde hace años que Ivonne Reyes ha utilizado a su hijo para lucrarse. Tanto es así que al cumplir los dieciocho, Pepe se ofreció a mantener una conversación con Alejandro para acompañarle a realizarse las pruebas genéticas de forma voluntaria. El joven se negó e Ivonne no dudó en arremeter contra él.



Este viernes, los concursantes de Supervivientes 2020 emprenden viaje hacia Honduras y Alejandro Reyes está dispuesto hacerse notar durante el tiempo que dure su aventura. A pesar de que hasta la fecha no había participado abiertamente del show televisivo, conoce bien las entrañas y es consciente de que sus declaraciones no solo generan movimientos bancarios, sino repercusión en los medios. Solo queda conocer qué hará Pepe Navarro. Lo único cierto es que ya tiene a su abogada dispuesta a analizar todos los movimientos.

