Carme Chaparro estrena programa en Cuatro: "Tengo un dulce nudo en el estómago"

18/02/2019 a las 06:00

Nace en Cuatro un nuevo espacio que aglutina toda la información en directo de la cadena. 'Cuatro al día', de tres horas de duración y presentado por Carme Chaparro de lunes a viernes, y el fin de semana por Roberto Arce y Marta Reyero, debuta esta tarde (17.30 horas) en la parrilla del canal de Mediaset para sustituir a 'Noticias Cuatro'. Y lo hace con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la periodista Sara Carbonero, que ofrece su primera entrevista tras hacerse oficial su colaboración en 'Deportes Cuatro', y por consiguiente, su regreso a la cadena.

"Tras 21 años presentando ininterrumpidamente informativos, me llega esta oportunidad maravillosa para seguir haciendo información, pero de otra manera, en otro formato. Quiero seguir contando las cosas con el mismo rigor y la misma profesionalidad de siempre, pero mostrando muchos más registros. Estoy entusiasmada, pero tengo un dulce nudo en el estómago", comenta Chaparro, que siente "nervios" porque están "diseñando un programa prácticamente desde cero", pero con todo lo que les gusta y les "hace ilusión". "Me apetece salir de la mesa de informativos, hacer entrevistas, moderar tertulias, reírme de vez en cuando... Todo va a ser nuevo para el equipo, para la audiencia y para mí", reconoce la presentadora.

Además, el formato estará pendiente de lo que sucede en las redes sociales e intentará buscar la interactividad de los telespectadores a través del Whatsapp del programa, y de sus cuentas de Twitter e Instagram. "'Cuatro al día' lo hacemos nosotros, pero también lo hacen los espectadores. Queremos que sientan el programa como suyo y que también contribuyan al relato de la actualidad. Por este motivo, no solo dispondrán de las redes sociales para comentar, sino que van a poder enviarnos vídeos y documentos de audio para participar a lo largo de toda la emisión. Si les pilla un temporal, si están atrapados en el aeropuerto, si tienen una denuncia... tendrán una vía de participación en el programa", explica la que fuera presentadora del ya extinto 'Noticias Cuatro'.

El espacio cuenta con un equipo de reporteros formado por Adela Ucar (Euskadi), Raquel Atanes (resto zona norte), Carla Sanz (zona centro), Beatriz Díaz (Andalucía), Mar Guerrero (Levante) y Alejandro Rodríguez (Cataluña) para estar siempre cerca de la noticia. También por Mónica Sanz, encargada de las informaciones de última hora.

"Una televisión humana" Y como copresentador, Santi Burgoa, para quien Carme Chaparro "ha sido un auténtico descubrimiento". "Llevaba años siguiéndole la pista, y poder compartir esta aventura con ella me parece una gozada. Me está enseñando ya un montón de cosas", confiesa el periodista, que señala que sobre todo le ilusiona "la posibilidad de entrar en las casas de los espectadores y contarles lo que está sucediendo minuto a minuto cada tarde". Algo similar a lo que le ocurre a su compañera, cuyo objetivo es que "el espectador se encuentre como en casa". "Le vamos a recibir con los brazos abiertos. Queremos que se sienta querido, queremos hacer una televisión que acompañe, que informe, que entretenga, que sea útil y que haga reír. Una televisión humana con muchos temas propios y un sello característico", añade Chaparro.

El formato cuenta con mesas de debate y con un extenso plantel de colaboradores, que se irán dando cita en función de lo que marque la actualidad, con periodistas, abogados, economistas, expertos en salud y bienestar, y también en entretenimiento.

Etiquetas Televisión

Selección DN+