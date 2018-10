La navarra Verdeliss, cerca de la puerta de salida de GH VIP

Actualizada 31/10/2018 a las 09:30

Los cuchillos no paran se sobrevolar la casa de Guadalix de la Sierra y la divina providencia, acompañada del público o de los deseos de Telecinco, vaya usted a saber, ha querido que la navarra Verdeliss y El Koala se jueguen el honor de abandonar el concurso este jueves, día de Todos los Santos, tras la decisión de los que lo deciden de salvar de la quema a la "mala, malísima", Miriam Saavedra, cantarina donde las haya.

La gala '48 horas' de Gran hermano VIP 2018 dejó de nuevo claro que lo que importa en este tipo de realitys es ser excéntrico o no pegar palo al agua. La normalidad, la sinceridad, la ecuanimidad y otros valores parecen estar denostados y mal vistos dejando que la vagancia, la insustancialidad y la cobardía se impongan con creces. Con este panorama, el sexteto de la teoría de El Koala sigue salvándose de las nominaciones, poniendo en la tan mencionada palestra (que la pobre debe de estar ya desriñonada de tanto que sale gente encima suya) a los que hacen un concurso más normalito. O a la que no para de cantar y ser un poco mosca "cojonera", como es el caso de Miriam Saavedra.

El caso es que Miriam, El Koala y Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss, estaban nominados esta semana. Casualidad de casualidades, los tres son uña y carne, amigos del alma y que han sido capaces de cocinar buena cazuela de migas en el mes y medio de concurso que llevan realizado. Todo ello por obra y gracia de un Ángel Garó, otrora Ángel Paredes Hortelano (el segundo será por lo del perro, digo yo), que ha mutado de ser la chacha de todo el mundo a un míster Hyde que se rila en las muelas del menos pintado. Y es que el actor, artista, cómico, personaje polifacético y con una carrera de 30 años a sus espaldas a la cual no se le muestra el respeto que el propio malagueño pide la tuvo en la última semana con Asraf, Miriam, Verdeliss y todo bicho viviente. Y no contento con ello, sacó de las nominaciones a Makoke, menos conocida como María José Giaever a la cual su hijo, Javier Tudela, definió como guapa, lista y casi antimadridista, para que la navarra subiera un peldaño y volviera a colocarse en el disparadero.

Además, la noche dejó los discursos de familiares o amigos de los nominados para pedir su salvación. Aritz, el marido de la navarra, apostó por la cordura y la dosis de normalidad que aporta Verdeliss en la casa. Jesús, amigo de El Koala, imitó al anterior defendiendo la sencillez del concursante y por último Hugo Castejón, exnoviete de Miriam, la sorprendía al defender la animosidad y los buenos momentos que estaba dando la concursante en la casa.

Así las cosas, con la prueba divina de fondo, las acusaciones de racismo a Garó, las lágrimas de Asraf, la polémica de la leche (me refiero al lácteo, no a que fue gorda) de Verdeliss que se la bebieron con galletas Makoke y el malagueño, sin ser capaces de pedir disculpas y escudándose en que no se fijaron en un recipiente diferente al de los demás, los cariñitos de Suso y su novia, esa que anda por ahí y que tuvo algo con el futbolista Jesé y con el resto de personas que dicen estar en la casa, caso de Tony, Mónica Hoyos y demás, aunque ni sufran ni padezcan, la gala cerró dejando a la navarra en dura pugna con el cantante para abandonar el concurso.

La propia Verdeliss se mostró convencida de ser la elegida este jueves para salir. Aunque es cierto que incluso la histriónica Miriam se ha pegado la última semana jurando y perjurando que era ella la que se iba, pese a quedarse sorprendida por la decisión de Telec... perdón, de la audiencia de salvarla, y amenazar con estar en la casa hasta agotar "el último cartucho", la decisión final dse conocerá este jueves. Dos caras de la misma moneda, la de la normalidad. En una, la youtuber navarra Verdeliss, en la otra, El Koala y su simplicidad encantadora. ¿Quién saldrá?¿Volverá la navarra a Pamplona o será El Koala el que regrese a su "corrá"? La respuesta, este jueves...

