Seguidores de Gran Hermano Vip tachan a Verdeliss de "mosquita muerta"

Actualizada 03/10/2018 a las 11:20

La youtuber navarra Verdeliss ha vuelto a publicar en su blog sus vivencias en Gran Hermano Vip. Las palabras de esta madre de seis hijos (está embarazada del séptimo) han provocado el enfado de muchos seguidores del programa.

Su post podría resumirse en la siguiente frase: "En estas cuatro paredes, o bailas el agua del grupo mayoritario o eres una ofensa. Sería más fácil seguir la corriente, pero no soy así y seré la última en atentar sobre mí misma".

Y en esta línea declara: "No, esto no funciona conmigo. No me meto en asuntos que no me conciernen, pero si he de seguir algo, va a ser mi propio criterio, igual de válido y lícito. Es mío, único y exclusivo".

Ante estas palabras, los seguidores de Gran Hermano Vip han tachado de "mosquita muerta" a esta concursante y le han animado a dar su opinión en lugar de estar "callada o de escribir en el blog".

