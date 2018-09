El marido de Verdeliss arremete contra Jorge Javier Vázquez por burlarse de ella

Actualizada 28/09/2018 a las 10:53

Se ve que muchos piensan que Verdeliss (la youtuber navarra Estefi Unzu) no acaba de encajar en la casa de 'Gran Hermano VIP' (Telecinco). El ambiente de la casa de Guadalix se encuentra muy caldeado, una tónica en todas las ediciones del concurso. Aunque esta vez, han sido muchos seguidores del programa los que han denunciado a través de Twitter un supuesto trato de favor a algunos concursantes. Incluso el propio presentador, Jorge Javier Vázquez, no oculta quiénes son sus favoritos, soltando en alguna gala determinados comentarios que se alejan de lo objetivo.

Este martes, Vázquez realizó en el plató una broma sobre Verdeliss que no sentó nada bien a la familia de esta (ni a los seguidores de la influencer, madre de seis hijos y con el séptimo en camino). "No os lo vais a creer, pero he visto a Verdeliss dentro de la casa", dijo con tono de burla y sarcasmo. Y la reacción del marido de Estefi, Aritz Seminario, no se ha hecho esperar. A través de su cuenta de Instagram, ha publicado un vídeo en las 'historias' efímeras de esta red social con el siguiente mensaje: "Hombre, Jorge Javier se ha acordado de Estefi para hacer un chiste sobre ella. Supongo que en las otras galas está muy ocupado mirando los pectorales de Darek. A lo mejor podría mirar el primer vídeo en el que Estefi estaba cuidando de Aramís... Vaya, eso no da morbo, ¿no?".

Aritz ( marido de verdelis ) contesta a Jorge por lo que dijo ayer de verdelis #GHVIP26S pic.twitter.com/VolRp9hdqT — Casa Directo (@CasaDirecto1) 26 de septiembre de 2018

Ya hace unos días que la youtuber manifestó no estar demasiado cómoda con la mayoría de sus compañeros. "No estoy en la misma sintonía que ellos", manifestaba. En su blog personal del programa decía, además: "Ansío respirar paz y equilibrio".

