Natalia y Famous, “pareja perfecta” en la gala 1 de 'OT'

Actualizada 27/09/2018 a las 09:19

La cantante navarra de OT 2018, Natalia Lacunza (Eilan Bay), y su compañero en la gala 1 de 'OT 2018', el sevillano Famous, gustaron anoche al jurado en su interpretación de 'Feel It Still' de la banda de rock estadounidense Portugal The Man, que se escuchó en la última posición de todos los dúos.

Tras las actuaciones, Roberto Leal cerró las líneas para votar al favorito y, tras pasar Aitana (de 'OT 2017') por el plató con su single 'Teléfono' y realizar el recuento de los votos del público, se dieron a conocer los nombres de los tres aspirantes a la inmunidad de las valoraciones del jurado. Natalia estuvo entre ellos, aunque finalmente el 'premio' se lo llevó Noelia.

Manuel Martos, Joe Pérez-Orive, Ana Torroja y Tony Aguilar salvaron a 11 de los 15 concursantes, entre los que estaba la cantante pamplonesa, a la cual el hijo de Raphael calificó de “diva” y aseguró que podría haber inventado “el flow”. “Tienes la esencia, el misterio, lo que es esencial en una gran estrella y en alguien que puede llegar a ser una diva”, aclaró rotundo el productor musical. Si bien minutos antes, nada más acabar su número, ya les dedicó a su compañero Famous y a ella otro halago. "Wow", dijo maravillado Martos.

Los nominados por el jurado a abandonar la semana que viene la academia fueron, en un primer momento, Joan, Alfonso, Sabela y África. Pero, posteriormente, Noemí Galera, la directora de la academia de 'OT', en nombre del claustro de profesores, salvó a África por su “voz espectacular” y su “potencial absoluto”, mientras el resto de concursantes, a Joan.

Sabela y Alfonso, con su 'Échame la culpa', tuvieron la peor fortuna de la noche, quedando nominados para abandonar el concurso uno de ellos la semana que viene. El jurado tachó su dúo de "aburrido" y con errores causados por la falta de seguridad sobre el escenario.

