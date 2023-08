Ion Aramendi:"Con Roberto Leal me llevo de cine, es una persona fantástica"

Ocho meses después de su estreno, el concurso 'Reacción en cadena', de lunes a viernes a las 20:00 horas, se consolida en la tarde de Telecinco como uno de los formatos más competitivos de la cadena. Al frente se sitúa Ion Aramendi, que se ha convertido ya en uno de los profesionales y presentadores más populares de Mediaset. Además del concurso diario, conducirá a partir de septiembre los debates de la nueva edición de 'Gran Hermano VIP'.

¿A qué atribuye que el concurso se haya consolidado entre los espectadores?

Creo que es un programa que mola mucho. Es complementario y hay espacio para todos, aunque es verdad que es una franja complicada, pero el formato merece la pena. Al principio siempre pedía que 'Reacción en cadena', que era un concurso diario, tenía que hacerse su hueco poco a poco. Estoy súper agradecido por la paciencia que están teniendo.

¿Qué objetivo está todavía pendiente de conseguir con 'Reacción en cadena'?

La audiencia. Nos gustaría ir conquistando poco a poco más. El formato cada vez es más conocido. Todos los mensajes que recibo de la gente por la calle, de las familias que me paran, me dicen que es un juego muy familiar. También me han dicho que es un programa que utilizan los logopedas porque los juegos son muy estimulantes para los niños que tienen dificultades en el aprendizaje y en entender el lenguaje.

¿Es importante la paciencia en televisión?

Es fundamental. Pese a que tendemos a pensar que la rapidez es lo que se estila en televisión, el consumo lento es el que realmente va cuajando: poco a poco vas creciendo, décima a décima. Esto pasa en la mayoría de productos. Tenía un antiguo jefe que decía "tú pon a un mono dándole leches a una pandereta todos los días a la misma hora y al final tendrá audiencia". Quiero pensar que somos más que un mono dándole leches a una pandereta (risas), pero sí es verdad que se ha perdido esa paciencia necesaria, sobre todo para un formato diario, que tiene que ser poco a poco.

Algo parecido le pasó con 'El cazador', donde la paciencia fue clave para el éxito.

Estuve dos años en TVE bregando con la audiencia y escalando décima a décima. Al final conseguimos subir tres puntos de lo que en origen teníamos. Eso fue por la paciencia que tuvo la cadena y al final, si el producto es bueno, las cosas se afianzan y se disparan. En 'Reacción en cadena' vamos incluso más rápido que en 'El cazador'.

¿Cómo es su relación con Roberto Leal, su competidor en 'Pasapalabra'?

Con Roberto me llevo de cine, es un tipo fantástico. Es un profesional extraordinario y un ser humano maravilloso. Desde el principio él siempre entendía que nos merecíamos nuestro hueco y que compartiéramos franjas. Somos compañeros y al final eso es lo importante, igual que con la familia de 'El cazador', con la que tengo una relación fantástica. Yo deseo que le vaya bien a todo el mundo y que me dejen un hueco.

Lleva más de un año en Mediaset y se ha convertido en un imprescindible. ¿Qué balance hace de su regreso a la cadena?

Tanto como imprescindible, yo me siento un currante y estoy satisfecho con mi aterrizaje en Mediaset. Esta casa me dio la oportunidad de hacer pantalla por primera vez y eso no se olvida. Me marché con una sensación extraña, como pensando que no era la última vez que iba a estar en Telecinco. Y estar también como presentador de 'Supervivientes' los domingos es un regalazo, porque cuando miraba como colaborador a Jordi González o Sandra Barneda siempre decía que qué guay sería estar ahí. Cumplir un sueño es la leche.

¿Cómo compagina tanto trabajo con su vida personal?

Como siempre digo, gracias a la generosidad de mi mujer, que es verdad que ahora está inmersa en otro proyecto, y ahora ya se nos está haciendo todavía más complicada la conciliación. Afortunadamente tengo la ayuda de mis padres y mis suegros, sino sería muy complicado. La ayuda familiar es muy importante, pero sobre todo la generosidad de María siempre. Yo intento también estar todavía más en casa todo lo que puedo, para que a ella también pueda darle tiempo a sus cosas y a sus proyectos.