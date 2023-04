Terelu Campos vive la Semana Santa con su hija pero sin su madre

Terelu Campos está viviendo su Semana Santa más triste. Un año más, como es habitual en su familia, ha viajado a Málaga para disfrutar de las procesiones y contemplar el paso del Cautivo, una de las imágenes que más devoción despiertan entre los fieles. Sin embargo, esta vez se ha quedado con un sabor agridulce. Por primera vez, su madre, María Teresa Campos, no la ha acompañado. A falta de la matriarca, la presentadora ha recibido el apoyo incondicional de su hija, Alejandra Rubio. "Con el amor de mi vida viendo al Cautivo por el puente de la Aurora. Ella este año no está pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poderlo ver en procesión y para rezarle que la cuide todos los días", escribía la presentadora en Instagram. "Semana Santa diferente pero también muy triste sin ella", terminaba.

Y es que, si había una estampa que se repetía en cada Semana de Pasión era la de la familia Campos en el balcón de la calle Larios por el que también pasaban las parejas del momento pero en el que ellas eran siempre presencia imprescindible. Sin embargo, este año está marcando un antes y un después.

El delicado estado de salud de María Teresa Campos, de 81 años, ha propiciado que se quede en Madrid. El pasado diciembre, la veterana periodista sufrió una caída por la que estuvo hospitalizada una semana. Desde entonces, parece que la situación se ha complicado y tanto Carmen como Terelu se han centrado en protegerla de los medios y hacer que su vida sea lo más estable y tranquila posible.

La salud de Teresa es ahora lo más importante para sus hijas y hace unos días, la propia Terelu escribía en su blog de la revista Lecturas lo difícil que estaba resultando. "Se acerca la Semana Santa y sé que la voy a vivir con mucha tristeza, porque ya nada es igual ni volverá a serlo nunca", escribía. "Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña", continuaba al tiempo que anunciaba que, a pesar de todo, ella sí estaría, rezando al Cautivo "y él sabrá que ella está ahí".

Aunque no han dado detalles precisos sobre el estado de su madre, sí que han dejado entrever cuál podría ser la situación. Carmen confesaba que estaban pasando por una situación parecida a la del escritor Máximo Huerta con su madre, a la que le han diagnosticado demencia. El mes pasado, la nieta de la comunicadora, Alejandra, también explicaba que "es una situación nueva para todos", y que ahora lo que toca es "cuidarla mucho, quererla mucho, apoyarla y darle cariño. Es ley de vida y ya toca".