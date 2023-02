El "romántico" cruce de mensajes entre Risto Mejide y Laura Escanes en San Valentín

Dicen que Cupido no dispara flecha sin intención y que las palabras, salvo las que quedan impresas, se las lleva el viento. Algo así debieron pensar el presentador televisivo y experto publicista Risto Mejide y su expareja, Laura Escanes, este pasado 14 de febrero, a la sazón, día de Sn Valentín.

miles de cruces de mensajes que se dan en las redes en tan acaramelada fecha, un intercambio que llamó la atención de propios, extraños y seguidores, todo ello recordando que la Mejide y su expareja, Escanes, protagonizaron uno de losque se dan en las redes en tan acaramelada fecha, un intercambio que llamó la atención de propios, extraños y seguidores, todo ello recordando que la pareja se separó hace cinco meses

El presentador puso una promo de su programa 'Viajando con Chester', un vídeo en el que, sacudiendo de lo lindo a las relaciones de parejas, que todas terminan en desencanto, en monotonía, en el fin de la magia, en la cotidianeidad que da paso al distanciamiento y a la consabida separación, termina con una frase para la esperanza y en una apuesta por el amor.

"Normalmente me habría esperado hasta mañana. Pero es que esta vez toca publicarla hoy. Ahí tenéis la intro a @chestercuatro de esta noche: “Enamorarse”. #felizsanvalentín". Este es el mensaje que dejó Mejide en su cuenta de Instagram, que llamó la atención ya que es la primera vez, desde su separación, que el presentador dice algo respecto al amor y a las relaciones desde el fatídico mes de septiembre.

Como no hay dos sin tres, los followers (y los haters, obvio) no tardaron ni un nanosegundo en acudir a la cuenta de la contraria (excontraria) para ver qué decía, ponía, pensaba y publicaba. Y hete aquí que hubo premio. Laura Escanes también se pronunció y, como no podía ser de otra forma, tiró de verso.

LAURA ESCANES

Poco tardó la soberana audiencia en sumar las intenciones, en pronunciarse, en meterse donde no le llaman y lanzó tropecientos un mensajes clamando al viento en apoyo (o no) del amor muerto entre ambos.

Un cruce de declaraciones sin intención, cuyos protagonistas no querían ir más allá que dejar constancia de una fecha señalada y al que la gente ya le ha sacado más punta que al lápiz de un artista. ¿Se habrán querido decir algo Risto Mejide y Laura Escanes? Si fuese así seguramente lo harían directamente, en persona, con un cafelito de por medio. Todo lo demás no dejan de ser elucubraciones que logran hacerse con la etiqueta de viral. ¡Sin San Valentín levantara cabeza... pese a que se la cortasen!