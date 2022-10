Kiko Rivera evoluciona favorablemente del ictus tras su primera noche en planta

Kiko "está muy bien. Ha pasado buena noche y está más tranquilo". Kiko Rivera fue trasladado a planta este sábado, tras sufrir un ictus que ha mantenido en vilo a toda la familia . Su mujer, Irene Rosales, abandonó a primera hora de la mañana de domingo el Hospital Universitario Virgen del Rocío después de pasar la noche al lado de su marido. Según explicó a las puertas del centro sevillano

La nuera de Isabel Pantoja, que agradeció los mensajes de cariño, confirmó de esta manera que no había novedades reseñables, lo que, dada la situación, es una buena noticia, aunque por el momento no se sabe cuándo podrá recibir el alta.

Desde que se conociera el grave percance en la salud de Kiko Rivera, se ha puesto el foco en quién acudía o no a visitarle, algo sobre lo que Irene no quiere hacer ningún tipo de comentario. Cansada, después de pasar toda la noche en un sillón, pero más animada ante la evolución favorable del padre de sus hijas, no ha dicho nada sobre si espera la llegada de la tonadillera para las próximas horas.

La que sí que acudió al centro hospitalario fue Isa Pantoja, acompañada por Asraf, que, a pesar del profundo distanciamiento con su hermano, quiso conocer de primera mano su estado. Anabel Pantoja también está muy pendiente en todo momento de su primo, que está ingresado en el mismo hospital en el que se encuentra su padre, Bernardo Pantoja.