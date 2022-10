La sombra de Isabel II, según su biógrafo, "no será alargada para Carlos III"

Robert Hardman lleva un cuarto de siglo siguiendo a la familia real británica, pero sobre todo 25 años junto a reinará de manera "diferente" pero con las bases de esta institución: la "estabilidad y la continuidad". El periodistalleva un cuarto de siglo siguiendo a la familia real británica, pero sobre todo 25 años junto a Isabel II , la "mujer más famosa del mundo" a la que tras su muerte sustituye en el trono su hijo Carlos, quienpero con las bases de esta institución: la "estabilidad y la continuidad".

"La sombra de Isabel II no será alargada para Carlos III", así lo considera este analista sobre la realeza británica que presenta ahora en España "Isabel II. Vida de una reina, 1926-2022" (Planeta), la biografía sobre esta monarca junto a la que ha viajado durante más de dos décadas y a la que ha visto ser "cercana" con el pueblo, ése que en la actualidad tiene una "gran compresión" con el nuevo rey, Carlos III.

"Hemos visto la reacción de la gente, que entiende que la vida avanza y que cada rey es diferente, y que el rey lo va a hacer de una "manera diferente porque esta institución se basa en la estabilidad y la continuidad", ha afirmado al tiempo que recuerda otros cambios en la monarquía, como cuando murió la reina Victoria y subió al trono Enrique VII, que "estuvo poco tiempo pero fue un buen rey".

Así que con la certeza de que es "un gran momento para el rey" el también periodista del Daily Mail de Londres presenta esta obra en la que hace un repaso por los 70 años de reinado de Isabel II, unas páginas que no solo darán a conocer la vida de "la mujer más famosa del mundo y la familia más famosa del mundo", sino que narran también "la historia del mundo de posguerra".

Y por eso a Hardman, como deja claro en la biografía, le molesta especialmente la imagen que de su ya fallecida monarca da la serie de Netflix "The Crown", una producción que crea una "narrativa falsa".

"No escribí este libro como una contestación a la serie. Al principio la serie está bien, es televisión bien hecha con los stándares de producción de Hollywood, pero luego lo que hace muy pronto, a partir de la segunda temporada, es que no interpreta solo los acontecimientos sino que los está reescribiendo y está creando una narrativa falsa", ha criticado.

En este sentido, Hardam no ve mal que se haga una serie novelada sobre un personaje importante, pero en este caso "no es normal" porque el personaje en cuestión aún estaba vivo.

"La serie la va a ver más gente de la que va a leer mi libro, lo acepto, pero en la serie la presentan como una persona miserable que no es feliz y que pasa de una crisis a otra, y ella era feliz", ha lamentado.

En cuanto a las sombras de la monarca, el biógrafo ha explicado que "hubo un momento", sobre todo en los años 90 en pleno divorcio entre Lady Diana y Carlos de Inglaterra, cuando le hubiera gustado a la reina que "las cosas fueran de otra manera o hacerlas de otra manera".

"Ella no cometió muchos errores durante su reinado, pero en la relación entre Carlos y Diana ella esperaba encontrar otra manera de evitar el divorcio. Se podría decir que hizo que se dilatara mucho en el tiempo esa situación. Ella no solía decir a la gente cómo vivir su vida, pero en ese momento creo que estaba intentado buscar un punto para que eso no pasara", ha aseverado.

Una relación que dio por "finalizada" hasta que se publicó la entrevista que Lady Diana ofreció a una televisión: "la gente suele decir que por qué no ha sido más dura con Andrés o Harry, pero ella era una persona muy empática y tenía que pensar en la primera línea de sucesión pero siendo muy consciente de cómo esta institución afecta a todos los miembros menores de la familia real, y esto conlleva muchas dificultades", ha concluido.