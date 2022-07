Muere a los 38 años la periodista Mónica Domínguez Blanco, reportera de Viajeros Cuatro

La periodista Mónica Domínguez Blanco ha fallecido a los 38 años a causa de una larga enfermedad. Natural de Ponferrada, su rostro era conocido por haber trabajado desde 2008 en varios programas de Mediaset, entre ellos, Viajeros Cuatro.

En su web personal, la periodista leonesa dejaba clara su pasión por el periodismo. "Siempre he querido ser periodista porque creo que lo que mejor sé hacer es contar historias, me lo decía mi abuelito cuando yo tenía 10 años y no se equivocó. Si esas historias son amables y divertidas me lo paso mejor por eso cuando empecé a trabajar en televisión decidí enfocar mi carrera hacia el entretenimiento. Sueño con trabajar en un informativo en el que solo se cuenten noticias positivas porque lo bueno no se cuenta, y cuenta demasiado".

Y también su espíritu viajero y aventurero. "Viajar me ha cambiado la vida y aunque no he estado en todos los países del mundo todos ellos están en mi lista de lugares que visitar. El mundo está lleno de personas maravillosas, hay que salir a encontrarnos con ellas en el camino de la vida y por eso estoy segura que lo mejor está aún por llegar. Bienvenido a mi vida y mis inquietudes", relataba.

Sus compañeros de Viajeros Cuatro han mostrado sus condolencias a través de la redes. "Hasta siempre, Mónica. Nosotros no te vamos a olvidar nunca. Un fuerte abrazo a la familia de nuestra querida compañera".

También ha expresado públicamente su pesar la periodista Carme Chaparro, que ha escrito unas palabras acompañadas de una fotografía de una sonriente Mónica. "Acaba de morir esta sonrisa eterna, una de las personas más cariñosas, buenas y transparentes que me he encontrado en esta profesión en la que nada es lo que parece. Mónica nos dijo adiós anoche. La recordaréis de muchos programas, el último, @viajeroscuatro

Yo la conocí en @cuatroaldia y era la luz que iluminaba la redacción. Sé que siempre se dicen cosas bonitas de los que se han ido, pero ella se las merece todas. Era tan buena persona, tanto…

Querida @monicadominguez , no te has ido, porque estarás siempre en nosotros. Sigue queriéndonos allá donde estés".

La S.D. Ponferradina, equipo de fútbol de su ciudad natal, también la ha recordado. "Compartimos el dolor por el fallecimiento de la periodista berciana Mónica Domínguez, fiel aficionada blanquiazul. Desde la Deportiva enviamos todo nuestro cariño y fuerza para sus familiares y amigos en este duro momento. DEP", ha escrito la entidad en Twitter.