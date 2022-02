Los romances y las rupturas más sonadas en lo que va de año

En los dos primeros meses de 2022 el mundo del corazón va de sobresalto en sobresalto. Inesperadas rupturas y sorpresivas parejas. La última, la formada por Christian Gálvez y Patricia Pardo. Los conocidos rostros de Mediaset podrían estar comenzando una historia de amor después de sus respectivas rupturas. Así lo anunciaba Nuria Marín en 'Socialité'. Hace unos meses trascendía la separación de la presentadora del '' con el padre de sus dos hijas y, terminando el año, llegaba la noticia de que Christian Gálvez y Almudena Cid ponían punto final a su matrimonio. Desde '' han contactado con ambos y, si bien no han querido hacer declaraciones, tampoco lo han desmentido. También ha comenzado lleno de amor el año para Ana Guerra y Víctor Elías. El 14 de febrero decidieron confirmarlo publicando unas imágenes en las que se les veía juntos al piano mientras interpretaban una canción de ella para terminar con un romántico beso. Uno que parecía estar cerrado al amor, aunque no a las aventuras románticas, era Diego Matamoros, que. Sin embargo, ha comenzado una relación con Marta Riumbau y pudimos ver su romántico plan de San Valentín gracias a las imágenes que él mismo subió a sus redes sociales. Dani Martín también ha caído rendido a los encantos de la influencer Meriloves. Al parecer, la pareja llevaría desde finales de 2021 aunque no ha trascendido hasta este año. Se conocieron gracias al marido de María Pombo, Pablo Castellano, amigo de la infancia de Dani. Aunque no les queda más remedio que cuadrar sus apretadas agendas para poder verse, recientemente los hemos visto de viaje por Estados Unidos, donde han celebrado el cumpleaños del cantante. Quizás una de las parejas más sorpresivas y que más ha dado que hablar ha sido la que desveló '' en exclusiva, formada por Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, compañera de trabajo del todavía cuñado del rey Felipe VI. Aunque se habló de que podía haber sido algo pasajero, las últimas fotografías publicadas por '' evidencian que los dos siguen haciendo planes juntos. Precisamente, que este romance viera la luz ha sido el detonante para la ruptura más sonada e inesperada: la del propio Urdangarin con la infanta Cristina. Tras conocerse la postura de la infanta parece que ya no hay vuelta atrás. También fue absolutamente inesperada la ruptura entre Tamara Gorro y Ezequiel Garay. Después de pasar las fiestas navideñas en familia, la influencer contaba a sus seguidores hecha un mar de lágrimas que iban a. Mucho menos tiempo llevaban casados Anabel Pantoja y Omar Sánchez, que se dieron el 'sí, quiero' en una playa de la isla de La Graciosa, en octubre. La que sí parecía una pareja consolidada era la de Fonsi Nieto y Marta Castro. Sin embargo, han decidido seguir caminos separados tras una década juntos, aunque mantienen una relación cordial por el bien del hijo que tienen en común, de poco más de un año. Por su parte, Vicky Martín Berrocal y João Viegas también han puesto punto final a su romance., tanto que la andaluza no dudó en mudarse a Portugal junto a su amado tras el confinamiento. Pero el desgaste de la convivencia les ha llevado a terminar su relación y ella ya está buscando piso en Madrid, ciudad que ha echado mucho de menos desde el momento en que decidió marcharse. La última en sumarse a la soltería ha sido Rocío Flores. Llevaba seis años con Manuel Bedmar que ha sido uno de sus grandes apoyos en el difícil año que ha vivido la hija de Rocío Carrasco. Recientemente habían decidido dare irse a vivir juntos en Málaga. Sin embargo, finalmente no ha podido ser y fuentes familiares de la hija de Antonio David han confirmado a diferentes medios el final de su noviazgo.