Omar Sánchez, sobre Anabel Pantoja en Semana: "Dejó de necesitarme a su lado"

Anabel Pantoja y Omar Sánchez, tan solo cuatro meses después de La noticia del divorcio entre, tan solo cuatro meses después de darse el sí quiero en la isla de La Graciosa, Canarias , ha ocupado portadas y titulares no solo de la prensa del corazón, sino de infinidad de medios de comunicación.

Tan solo un día después de confirmarse el divorcio, Omar Sánchez ha concedido una entrevista en exclusiva para la revista Semana en la que responsabiliza a Anabel Pantoja de la situación. "Anabel dejó de necesitarme a su lado", explica Omar en esta revista.

Omar Sánchez deja duras declaraciones en la entrevista, en la que parece arrepentido de haber contraído matrimonio. "Si hubiera sabido lo que sé ahora no me hubiera casado".

Otro de los titulares que ofrece Omar Sánchez en esta entrevista señala a sus visitas a Cantora. Y es que asegura que allí ocurrió algo que supuso un punto de inflexión para su relación: "En Cantora ocurrió algo que hizo replantearme el futuro de la relación".

La reacción de la sobrina de Isabel Pantoja no ha tardado en aparecer. "No me ha dolido, pensé que sería algo peor. No he descubierto América ahora. No me parece tan fuerte. Yo dije que estaba al 60% y él me dijo que si lo hubiese sabido… Yo no hablo con mi pareja de porcentajes. Lo que dice es respetable. ¿Qué no se hubiera casado? Lo respeto".