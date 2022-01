Lara Álvarez, enamorada de un compañero de 'Supervivientes'

Lara Álvarez es uno de los rostros más conocidos de la televisión, famosa por su carrera profesional, sus relaciones de pareja también la han convertido en protagonista del corazón. Algunos de ellos, tan conocidos como Sergio Ramos o Andrés Velencoso. Ahora, la presentadora de 'Supervivientes' parece que ha vuelto a encontrar el amor y lo habría hecho precisamente en el trabajo. Así lo cuenta la revista '¡Hola!' que la semana pasada ya publicaba unas imágenes de Lara paseando con un nuevo acompañante. Ahora, la publicación detalla que se trata de Davide Rey, un italiano que lleva trabajando en el espacio de supervivencia desde hace ya una década.

La asturiana desembarcó en el reality en 2015 pero han tenido que pasar varios años para que naciera el amor entre ellos. Al parecer fue en 2021 cuando la pareja comenzó y consolidó su relación. En las fotografías se les ve vestidos con ropa informal, paseando con Lua, la perra que Lara adoptó en 2020, por Navacerrada, en la sierra de Madrid.

Al parecer, a la pareja, además del amor, les une el gusto por el deporte, la naturaleza, las actividades al aire libre y los animales.

En las imágenes que ha publicado '¡Hola!' también se observa a un solícito Davide que le toma a la Lara fotografías con el teléfono móvil. Antes de su romance con la popular presentadora, el italiano mantuvo una relación con una compañera de producción de 'Supervivientes', con quien fue padre, si bien ella y Lara no llegaron a coincidir en el programa ya que lo abandonó antes de la llegada de la asturiana. Por su parte, Lara siempre se ha mostrado abierta al amor. En 2011 salió con Dani Martínez, con quien todavía le une una bonita amistad, un amor de primavera que no llegó a mayores. Después de él, llegarían el actor Adrián Lastra, el piloto Fernando Alonso, los empresarios Román Mosteiro y Edu Blanco, el modelo Andrés Velencoso (con quien lo intentó en dos ocasiones), el bailarín Dani Miralles y el pintor malagueño Adrián Torres. También trascendió que durante de una promoción de supervivientes el año pasado forjó algo más que una amistad con el instructor de surf que colabora con ellos, conocido como Pana.

Ahora, ha estrenado 2022 con su nuevo amor. Seguro que con su apoyo se llevan mejor gazapos como el que protagonizó en redes sociales cuando, después de un directo en Instagram desde Honduras para hablar sobre el día a día del programa de Mediaset, se la escuchaba decir: "La gente es retrasada", cuando creía que ya se había desconectado. Una afirmación que enfadaba a muchos de sus seguidores, pero que también encontraba la compresión de otros ante el descuido.