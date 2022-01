La fortuna que Jamie, el padre de Britney Spears, ha hecho durante los años de tutela de su hija

En septiembre del año pasado Britney Spears consiguió que un juez la liberara de la tutela de su padre, quien la había estado controlando durante 13 años. A ella y a su. La estrella del pop relató antes un tribunal de Los Ángeles el infierno vivido bajo las órdenes de su progenitor. "La pesadilla ha terminado", exclamó el letrado que contrató la cantante en junio y que por fin podía ser uno de su elección. "Es un buen día para la justicia" declaró Mathew Rosengart. “Hay quien tendrá que enfrentar serias acusaciones”, dijo en referencia a la familia y el entorno de la cantante, aislada por ellos durante más de una década. Llegó un momento en el que Britney Spears aseguró que no se subirá a los escenarios mientras su padre la controle.

“Mi padre fue quien inició la custodia hace 13 años, pero lo que la gente no sabe es que fue mi mamá quien le dio la idea”, señaló Spears en Instagram en una publicación que después borró, pero que resultó suficiente para alimentar durante días la telenovela de su desgracia. “Ella arruinó mi vida secretamente”, sentenció, según la revista People. Aquí no se libra nadie.

En junio, Britney Spears condensó en 20 minutos de exposición a través de Zoom más de 13 años de. La intérprete de Baby One More Time dijo que no se había atrevido a dar el paso antes porque pensaba que nadie creería su historia. Desde que se hizo famosa ha sido. Sigue siéndolo. “Creía que la gente se burlaría de mí”, confesó entonces, “pero ahora quiero recuperar mi vida”. “Basta ya”, dijo quien nunca ha abandonado la cima de la industria musical. "Señoría, mi padre debería estar en prisión”, añadió.