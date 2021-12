El mensaje de Britney Spears tras alcanzar por fin la libertad

Britney Spears ha sido clara en una de sus últimas publicaciones en Instagram. Está tomando "la medicación correcta desde hace apenas un mes" y se encuentra muy satisfecha con este cambio de etapa. Un cambio que se consolida también tras su puesta en libertad tras La cantanteha sido clara en una de sus últimas publicaciones en Instagram. Está tomando "la medicación correcta desde hace apenas un mes" y se encuentra. Un cambio que se consolida también tras su puesta en libertad tras 13 años de tutela judicial y económica

La cantante no ha ofrecido más detalles sobre los fármacos que toma pero sí ha celebrado su ilusión por un futuro sin restricciones para ella.

"Esta sensación tan cálida, genial y hermosa que tienes cuando llevas 13 años esperando pacientemente para poder vivir tu vida como realmente quieres y por fin ha llegado el momento", ha escrito la intérprete al tiempo que aseguraba que sus oraciones y rezos "por fin funcionan". "Simplemente me siento bien al estar aquí, y no ha sido gracias a ningún doctor o tutela. Me doy las gracias a mí misma por creer en mí", ha argumentado.