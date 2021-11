Las traiciones de Mar Flores a su círculo más cercano

Desde que conoció a Javier Merino, Mar Flores pasó a tener una vida más discreta, controlando cada detalle de lo que trascendía sobre ella. Se mantuvo alejada de los escándalos que durante años formaron parte de su día a día. Algo que mantuvo en los últimos años, cuando se supo de sus idas y venidas con el empresario mexicano Elías Sacal. Pero esta semana todo saltó por los aires, al filtrarse las conversaciones de la modelo con un paparazzi con el que habría traicionado a su pareja y también a algunas amigas.

La bomba la destapó el programa 'Sálvame' y promete traer cola. Y es que Mar no habría dudado en encargar seguimientos a un fotógrafo para que cazase a Elías junto a otra mujer en México. La modelo quería que se trasladara una imagen de mujeriego del empresario: "Un poco en ese plan de novia oficial en México y otras varias en Europa, que es un poco lo que ha hecho", se le oye decir. "Me apetece que salga lo más gordo y lo más feo posible. Ya sabes, si ha adelgazado, le haces photoshop", agrega. Mar estaría interesada, además, en conseguir rédito económico de estas informaciones y pide al paparazzi organizar el reparto con el porcentaje que mejor vea.

Pero Sacal no ha sido el único objetivo de sus traiciones. Según desvelan los mensajes telefónicos, Flores habría sido la garganta profunda que informó sobre la relación entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi cuando todavía no estaba divorciada o no se sabía. Solo dos semanas después de que Mar desvelase al fotógrafo la exclusiva de la relación y de que una revista intentara confirmarlo hablando con María José, la modelo anunció su separación. Otra afectada por los tejemanejes de la madrileña sería su buena amiga Mar Saura, al contarle al paparazzi que también tenía un amigo especial en México a pesar de que lleva casada desde 2005 con Javier Revuelta.

Lejos de esquivar la polémica, Mar Flores, anuncia acciones legales. "Es brutal lo que pasa en España. Acabo de ganar una sentencia por algo que pasó hace 30 años por intromisión en la intimidad y el honor y ahora aparecen estas cosas manipuladas, tergiversadas y chantajeadas", ha dicho. "Iré a juicio. Demandaré a este señor que no conozco", ha asegurado. "Puedes discutir con tu pareja pero esto es brutal. Con quien tenía que disculparme, ya me he disculpado", ha reconocido. Parece, con todo, que la relación entre Mar y Elías, sigue adelante. El empresario habría llamado a varios medios de para frenar el escándalo sin dar crédito al paparazzi.