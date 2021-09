Victoria Abril carga contra Pedro Almodóvar en MasterChef Celebrity 6

Entre ellos se encuentra la actriz Victoria Abril, que cargó con fuerza contra el director Pedro Almodóvar en una de las pruebas mientras preparaba un postre. El momento más explosivo se produce cuando Miki Nadal preguntó a Verónica Forqué y a la propia Abril por su pasada unión artística. "Bueno, chicas, vosotras coincidisteis en la grabación de ‘Kika’ de Pedro Almodóvar . ¿Qué tal fue la experiencia?", lanzaba el cómico.

Las aspirantes aseguraron que ambas son muy intensas. Pero entonces llegó la confesión de Victoria Abril, que se lamentaba de no haber vuelto a trabajar con el manchego.

"Qué pena que Pedro Almodóvar no me quiera ver ni en pintura. La última fue hace 25 años, nene. A todos los directores les gustan las actrices a una edad. A él le gustan a los 30 y en cuanto cumples 40 se acabó", respondía la intérprete a su compañero.

momentos de tensión entre protagonizado por la colaboradora de Sálvame El programa también tuvoentre protagonizado por la colaboradora de Sálvame Terelu Campos y el periodista deportivo de la Cope Juanma Castaño , quien realizó un comentario que no dejó indiferente a su compañera de concurso. Antes de que el jurado valorase los platos, Terelu debía probar lo que había cocinado su compañero. Entonces, Pepe Rodríguez le preguntó a Terelu: ¿Te han conquistado alguna vez con un plato combinado?, poniendo así en duda la elaboración de Castaño.

Terelu no pudo contestar y, sin ni siquiera haber probado el plato, Juanma le comentó: "Ten en cuenta de dónde vienes, también...". La colaboradora de Telecinco, sorprendida, le preguntó a qué se refería. Se podría pensar que Castaño hacía referencia a su participación en los programas del corazón, pero en realidad el presentador deportivo hacía referencia a su relación con Pipi Estrada.

Lejos de intentar arreglarlo, Juanma insistía: "Hombre, tu pasado es tu pasado...". La tensión aumentaba por momentos entre ambos. Terelu replicó: "¿Cómo mi pasado? Me estoy mosqueando... ¡A que te valoro esto como una mierda!". Entonces él intentó rectificar: "¡No quise decir eso, Terelu! Quise decir que tus novios, seguro que en la primera cita no te harían una lubina con pasta y patatas".

No tuvo atino con la réplica. Terelu contraatacó con un zasca que se ganó los aplausos de los presentes: "No, pero a lo mejor hacían cosas mejores". Tras catar la lubina, Terelu le lanzó otra 'pulla': "El plato me parece como algunas de sus novias... Aceptable".

Intentado salir del embrollo, el periodista de la Cope afirmaba: "Mi intención con ella es ir para arriba", a lo que Terelu respondía sentenciosa: "Pues si tu intención conmigo es ir para arriba ten cuidado con lo que dices".