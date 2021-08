Choque viral en Twitter entre Carmen Romero y Pitingo por un bocadillo de atún

Las redes sociales han sido testigo de una nueva confrontación que se ha hecho viral. Esta vez los protagonistas son Pitingo y la humorista Carmen Romero.

Romero, que supuestamente viajaba en el avión con el cantante, escribió en Twitter que "sentía náuseas" y desconocía si el motivo era el trayecto o la compañía del cantante en el asiento trasero.

Pintingo contestó con humor, culpando al "bocata de atún" que ella misma estaba comiendo durante el trayecto. No obstante, Romero no se ha quedado atrás y ha puesto la guinda del pastel en su respuesta. "Moraleja: no mezclar atún con pimientos con Pitingo", ha bromeado.

La polémica estaba servida. Algunos usuarios de la red social acusaban a la humorista de tener un mal gesto con el cantante. Otros en cambio, criticaban a Pitingo por su respuesta.

Fue la propia humorista la que confirmó que ese incidente nunca había ocurrido: "No sé si me gusta más el tweet o la cantidad de gente que se lo ha creído. Que Dios te bendiga, Pitingo", escribió.