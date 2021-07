María José Suárez, ambigua sobre un posible romance con Escassi

Poco han tardado en surgir los rumores sobre un nuevo amor de María José Suárez tras el anuncio de su separación del financiero catalán Jordi Nieto. La diseñadora ha regresado a España después de su ruptura para estar arropada por su familia y apenas unos días después de su llegada a Sevilla ya se comenzaba a especular con que la andaluza podría estar teniendo un romance con Álvaro Muñoz Escassi. El jinete, ex de Lara Dibildos, es conocido como un donjuán irredento.

Una posible relación sobre la que la ex Miss ya se ha pronunciado: "A Álvaro lo conozco desde hace 25 años, ahora no me preguntes si somos amigos". Unas declaraciones que no llegan a ser un desmentido. En cualquier caso, prefiere guardar silencio respecto a su situación actual. "No voy a decir nada de eso, ni voy a hablar de mi separación ni voy a hablar de Álvaro ni nada", decía. Eso sí, no dudaba en afirmar con una amplia sonrisa: "Simplemente, yo estoy bien". Lo cierto es que el fin de semana pasado, el programa 'Viva a vida' de Telecinco emitía unas imágenes que habrían sido tomadas en mayo de este año en las que se veía al ex de Lara Dibildos y a la diseñadora en una playa del Caribe. Unas imágenes que se habrían tomado antes de que se conociera la separación entre María José y Jordi.

En cualquier caso, sí se mostraba más tajante para desmentir las informaciones que apuntaban a que su exmarido habría podido contratar a un detective para conocer la verdadera naturaleza de su relación con el jinete. "No, eso no es verdad", respondía a ese respecto.

RUMORES DE ANTAÑO

No es la primera vez que se habla de una posible relación entre María José y Álvaro. Después de su ruptura con el tenista Feliciano López, allá por 2010, también se barajó el nombre del jinete, aunque a Escassi el número de conquistas que se le asignan son innumerables. Entretanto, él se muestra esquivo con la prensa y evita hacer cualquier tipo de declaración.

María José ha pasado los dos últimos años en Punta Cana donde se mudaron por el trabajo de Jordi. La diseñadora conoció al empresario en 2015. En marzo de 2017 la pareja anunciaba que esperaba su primer hijo, Elías, que nació el 1 de septiembre de ese mismo año. Ahora, el pequeño, de casi cuatro años, se ha trasladado a Sevilla junto a su madre después de la separación amistosa de sus progenitores, y sin terceras personas, apostillaba ella en su revista de cabecera.

La pareja se casó en 2018 en una romántica boda en Santorini a la que acudieron sus familiares y amigos. El trabajo de él les llevó primero a Miami y luego a Punta Cana donde ella ha compaginado su labor como diseñadora con la dedicación al negocio inmobiliario. La sevillana continúa con sus compromisos laborales ahora desde España.