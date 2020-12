Carmen Lomana: "En América o Francia puedes opinar libremente, pero aquí no"

Actualizada 04/12/2020 a las 11:28

La empresaria y colaboradora de televisión Carmen Lomana publica nuevo libro, 'Cuestión de actitud', y vuelve así a la primera línea informativa, una posición que, gracias a sus opiniones, la ha convertido en una de las figuras más mediáticas y controvertidas de la crónica social en España.

Lomana ha reconocido que ser una celebrity no siempre es del todo agradable en una entrevista que publica esta semana la revista 'Diez minutos'. También ha dicho que le da "vértigo" y que se siente orgullosa de haber podido trabajar "en radio o televisión".

A raíz de esto, la entrevistada ha expuesto que el público "la quiere o no la quiere", no hay término medio, algo que se ha podido observar tras las últimas polémicas que ha protagonizado al opinar abiertamente sobre temas políticos.

"No me corto y como algunos piensan que tengo dinero, lo llevan mal y me critican, sobre todo en las redes. Pero no te voy a ocultar que eso me pone porque soy muy guerrera. Ahora estoy muy comedida, porque tengo miedo", ha reconocido Carmen Lomana.

Además, ha asegurado que, aunque aún no ha recibido ninguna amenaza, lo teme: "Tengo miedo a represalias, y eso que aquí, en esta casa, he reunido a políticos de todos los partidos, desde Más Madrid, Podemos, VOX, PSOE, PP y todos encantados, pero bueno, lo que sí es cierto es que muchos contratos se me han ido al garete".

"Lo que quieren algunas marcas muy importantes son mujeres florero, sin criterio, sin opinión, cuando debería ser al revés. Un ejemplo es Jane Fonda, que ha hecho campañas contra la guerra de Vietnam, contra Trump, y ahí está. Y como ella muchas otras porque tanto en América como en Francia la gente puede manifestarse libremente, pero aquí no", ha señalado.

Además, la empresaria ha recalcado: "No se dan cuenta de que todos tenemos el mismo derecho a opinar, y otros a influir en determinados momentos y sobre determinados temas. A Zapatero le apoyaron muchos famosos y lo han pagado muy caro, entre otros Miguel Bosé, que ahora está en el lado contrario".

"La gente debe entender que esto de los partidos no es como ser del Real Madrid o del Atlético de Madrid, y yo tengo todo el derecho a votar a la izquierda o a la derecha, según vaya mi país. Nunca votaría a partidos extremos, eso lo tengo claro", ha sentenciado Carmen Lomana, demostrando que no se esconde y que seguirá exponiendo sus pensamientos públicamente.

