Carmen Lomana arremete contra Antonia Dell'Atte, a la que califica de "tóxica"

'Masterchef Celebrity' hizo historia al expulsar a dos concursantes: Jaime Nava y Antonia Dell'Atte. Fue precisamente este última la que más polémica generó en el último programa. En su despedida, atacó duramente a sus compañeros, calificándolos de "fariseos": "Me han hecho una presión para que me vuelva loca, pero los locos son ellos".

La italiana fue la única concursante que se enfrentó a la prueba eliminatoria en solitario, ya que Carmen Lomana, que estaba salvada, se negó a ayudarle.

La empresaria ha justificado en Twitter su actuación, alegando que la ex de Alessandro Lecquio le saca de quicio. "Sinceramente, cuando Antonia me ha dicho que no quería que la ayudase ha sido un alivio. No me apetecía estar con ella. No se ven muchas cosas bastante desagradables. Soy una persona que me cuesta mucho enfadarme y ella me saca de quicio", reza el tuit.

Sinceramente cuando Antonia ha dicho que no quería que la ayudase ha sido un respiro. No me apetecía estar con ella. No se ven muchas cosas bastante desagradables. Soy una persona que me cuesta mucho enfadarme y ella me saca de quicio — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 7 de octubre de 2018

A este mensaje le ha seguido otro, en el que denuncia haber recibido "insultos" por parte de Dell'Atte. "Me envió otros audios diciéndome barbaridades", añade Lomana.

Muchos de vosotros me habéis atacado por no bajar pero ninguno sabéis cuantos insultos he tenido que aguantar de esa señora. Y hace un momento me envío otros audios diciéndome barbaridades. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 7 de octubre de 2018

A pesar de esto, ha querido dejar de manifiesto que su relación con el resto de compañeros es muy buena, salvo por la italiana, a la que califica de "tóxica".

Absolutamente todos mis compañeros son fantásticos los adoro nos llevamos fenomenal excepto la que se ha ido muy tóxica. — Carmen Lomana (@Carmen_Lomana) 7 de octubre de 2018

