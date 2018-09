Carmen Lomana desata las risas en Masterchef: "Soy vegetariana de mamíferos"

"Yo soy vegetariana pero no de carne. Eso es de ternera. Soy de mamíferos sólo". Esta frase la dijo Carmen Lomana este lunes en el concurso de MasterChef Celebrity en el que participa como concursante. Unas palabras que han suscitado múltiples reacciones en las redes sociales.

En concreto, esta declaración la realizó cuando el medallista Saúl Craviotto, invitado al programa, le asignó unas patatas rellenas de carne.

La afirmación de Lomana en el plató desató las bromas. "La vaca es un mamífero", le recordó el chef Pepe Rodríguez. "Claro. Yo soy de vaca, de ternera, de cerdito... pero de pollo no soy vegetariana, porque el pollo vuela, no mama", siguió Lomana.

"Carmen, si vienes al restaurante a comer no sé qué hacerte, te lo juro", bromeó el juez Jordi Cruz. Y en las redes sociales las reacciones no cesan.

Carmen Lomana ha inventado un nuevo concepto: vegetariana de mamíferos. Se come cualquier animal que no mame. Aves y pescado sin problema. No entiendo ese vegetarianismo random #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/vWLsjrqRVg