Actualizada 06/08/2019 a las 08:16

Sofía Suescun y Kiko Jiménez fueron protagonistas de un desagradable episodio el pasado fin de semana en Marbella tras un altercado con la policía. El joven pasó la noche en el calabozo, algo que la ganadora de 'Supervivientes' y 'Gran Hermano 16' ha denunciado públicamente en el programa 'Viva la vida' de Telecinco.



Todo ocurrió durante la noche del sábado, alrededor de medianoche. La policía dio el alto a la pareja cuando se encontraban en un atasco en una rotonda. Según el equipo de 'Viva la vida', el vehículo intentó saltarse un control policial, ignorando las indicaciones de los agentes. Tras parar, un poco más abajo, otro agente le pidió a Sofía que se identificase y como no llevaba el DNI encima decidieron llevársela en el coche patrulla. Kiko decidió grabar el momento y le pidieron que borrase el vídeo ya que no era legal. Aquí se produjo un forcejeo y, según la pamplonesa, "agredieron" a Kiko.



Un testigo relata que, en la discusión Sofía les decía a los agentes "que si no sabían quién era ella". Tras la actitud chulesca del joven, los agentes le detuvieron por un delito contra el orden público, obligándole a pasar la noche en el calabozo.



Según Sofía, entendieron que el agente les decía que pasaran por sus gestos."Estoy alucinando con todo lo que ha pasado y muy preocupada por que haya individuos de este tipo ejerciendo de policía", ha dicho la joven.

