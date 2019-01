Los navarros son los más preocupados por la ansiedad y el estrés

Job Today, la aplicación líder en España para la búsqueda de empleo en el sector servicios, publica el estudio 'No estés triste, el Blue Monday no existe' sobre la existencia de este fenómeno, designado popularmente como el día más triste del año. Según los expertos, el tercer lunes de enero se asocia al Blue Monday por la combinación de variables como la navidad, el tiempo en familia, los excesos y las vacaciones llegando a su fin.

No obstante, muchos psicólogos cuestionan que exista tal día y aseguran que se trata de nada más que una invención con fines publicitarios. El estudio arroja luz sobre esta cuestión, analizando las tendencias de búsqueda que realizan los internautas españoles en Google durante este mes, llegando a la conclusión de que este fenómeno no existe y que los meses en los que más búsquedas se realizan sobre los supuestos síntomas del Blue Monday no se realizan en enero, sino en los meses de agosto y septiembre.

El origen de esta leyenda se encuentra en la ya desaparecida compañía de viajes Sky Travel, que contrató al Dr. Cliff Arnall para que inventara una ecuación que diese respuesta a sus necesidades comerciales. El científico ideó una fórmula que combinaba factores como el clima, la deuda post vacacional (la infame “cuesta de enero”) o los bajos niveles de motivación en el puesto de trabajo.

Desde entonces, Blue Monday se ha convertido en trending topic durante esta época del año y los españoles recurren a Google para investigar sobre los síntomas más comunes de esta condición: estrés, tristeza, ansiedad, insomnio, angustia, depresión o mal humor. El informe utiliza los datos del mes de enero del pasado año, 2018, y revela en qué comunidades autónomas se realizaron más búsquedas sobre estas afecciones.

Los datos señalan que los más preocupados sobre la ansiedad, con 2.600 búsquedas según Google.es, fueron las personas de Navarra (100 búsquedas), seguida por Galicia (99), Castilla-La Mancha (88), País Vasco (87) y la Rioja (86).

El estudio además señala que los navarros también son los primeros en interesarse por el estrés. Los datos señalan que de las 2.300 búsquedas que se realizaron sobre esta condición, Navarra es líder (100 búsquedas), secundada por la Región de Murcia (79), después Castilla-La Mancha (56), Canarias (52) y Principado de Asturias (47).

Sin embargo, desde Job Today advierten del riesgo de que, si estas búsquedas suceden después de navidad, se puede sumar el estrés post vacacional, resultando en que los términos más buscados en ese caso sean “estrés laboral”, “motivación laboral” o “año sabático”, entre otros.

cinco consejos para combatir la apatía profesional y el estrés post vacacional a la que muchos se enfrentan en esta y en cualquier época del año.

Transformar la negatividad en creatividad, aprender de los errores, interiorizar que solo son sentimientos temporales o cambiar de trabajo son solo algunas de las recomendaciones que sugieren los expertos para hacer frente a la llamada depresión post vacacional que hace que volver al trabajo después de navidad, después de las vacaciones de verano o cualquier lunes después del fin de semana, se haga más llevadero.