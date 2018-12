Actualizada 22/12/2018 a las 09:34

El rostro oscuro de la Lotería Navidad se muestra de forma periódica en los tribunales, encargados de dirimir disputas de exnovios que un día decidieron compartir un décimo o de investigar la probabilidad de que alguien resulte agraciado año tras año con el Gordo.



En la memoria colectiva está la suerte que cada año perseguía al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, o las decenas de décimos premiados del exasesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca.



Pero al margen de las sospechas que rodean a los premios sucesivos, por la conocida práctica de blanquear dinero negro comprando décimos agraciados a sus legítimos dueños, los juzgados son testigos también de peleas más íntimas, las que enfrentan a familias, parejas o grupos de amigos y compañeros de trabajo tras el 22 de diciembre.



En enero, una mujer consiguió demostrar ante la Audiencia Provincial de Madrid que la casa que compró con su novio se había adquirido con el dinero de un premio de la lotería -400.000 euros- que era exclusivamente suyo.



Te puede interesar





Cada año se intercambiaba con su tío un décimo de Navidad de las empresas en las que ambos trabajaban y, en 2012, el número del tío resultó premiado. Compró un piso con su novio y lo registraron a nombre de los dos, pero la pareja se rompió y ella reclamó la vivienda.



"El dinero le pertenecía a ella y no hay prueba convincente y segura de que hiciera donación de la mitad del importe a él", señala el tribunal.



El año pasado, un juzgado de lo penal de Lugo condenó por un delito de apropiación indebida de 320.580 a una mujer que se encontró un décimo y lo cobró.



Decía que era suyo, pero la verdadera dueña había escrito a lápiz un nombre en el reverso y lo había perdido; los peritos detectaron en el décimo el nombre de "Inés" parcialmente borrado y comprobaron que la letra correspondía a la denunciante.



Por las mismas fechas, la Audiencia Provincial de Valencia rebajaba a seis meses la condena de dos años que un juzgado había impuesto a una mujer por estafa.



Había reservado en una administración de lotería 300 décimos de navidad, que resultaron agraciados con seis euros a cada euro jugado, pero había vendido más participaciones de las posibles, haciendo pensar a los compradores que tenía en depósitos los billetes.



Y hasta el Tribunal Supremo llegó el año pasado un hombre que reclamaba a una amiga parte de un décimo premiado, aunque no tuvo éxito.



Según sostenía, había invitado a la mujer a pasar unos días en un hotel en el que se alojaba y compraron a medias un número agraciado con 400.000 euros; de hecho sostenía que lo compró él y lo guardó ella. Pero el Supremo no vio pruebas suficientes y no admitió el recurso contra la absolución que había dictado ya un juzgado de Benidorm.



Tampoco tuvo éxito en el Supremo "Domingo" (nombre ficticio), que acudió al alto tribunal después de haber sido condenado por la Audiencia Provincial de Zaragoza a dos años de prisión y a indemnizar a su exnovia "Berta" con 200.000 euros por un delito de apropiación indebida.



Te puede interesar





Vivían juntos, compraron un décimo que resultó premiado, lo celebraron con amigos comunes y fue el padre de Berta quien se encargó de custodiar el billete.



Pero Domingo abandonó la vivienda común días después, reclamó el décimo al padre y lo cobró sin entregar la mitad a la mujer. Fue incapaz de convencer a la justicia de que habían roto antes de comprar el billete.

Etiquetas Lotería de Navidad

Selección DN+