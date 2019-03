Por qué Cristina Torrens agachó la cabeza ante Serena

21/03/2019 a las 06:00

Desde los 14 años Cristina Torrens viajaba nueve de cada doce meses. Aprendió a olvidar qué era eso de las vacaciones de verano o las Navidades en casa. “En su momento sí que me quejé por no tener una vida normal, pero me ha compensado totalmente. Los veranos y las Navidades con tu familia siempre estás a tiempo de vivirlos, pero una trayectoria en el tenis no”, admite la pamplonesa. Te puede interesar ¿Qué fue de la extenista Cristina Torrens? Ir a la noticia A la vez, fue

