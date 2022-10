Cazaubon, presidente de la Internacional: “La pelota tiene que ser un deporte urbano, joven y low cost”

En 2014 Xavier Cazaubon ocupó la presencia de la Federación Internacional de Pelota Vasca. Estos días en Biarritz buscará su reelección. El ex pelotari mejicano sigue empeñado en expandir la pelota por los cinco continentes haciéndola más accesible.

Empieza el Mundial, ¿nervioso?

No, confiado. Es un Mundial muy importante porque vamos a contar con 34 países de los cinco continentes, más de 600 pelotaris, 18 especialidades, novedades en la indumentaria, la cesta punta femenina, el frontball... va a ser intenso.

Es un Mundial más concentrado.

Sí, es un Mundial post covid y hemos decidido acortarlo. Aquí no hay unidad de sede, sino tres dentro de Biarritz.

¿Cómo está de salud la pelota?

Depende.

¿De?

Si hablamos de pelota latinoamericana, el hecho de estar dentro de la familia olímpica con vista en los Panamericanos en 2023 está muy bien, crece, hay un plan, se van a construir nuevas canchas. Hay cierta pelota profesional que está de capa caída, pero tenemos que seguir el plan 20-20 y el 20-25. Tenemos que seguir con la familia olímpica e ir creciendo. Tenemos que conseguir que la pelota sea un deporte aspiracional para la juventud. La pelota tiene que ser un deporte urbano, joven, accesible.

Pero las raíces de la pelota en sí mismas son rurales.

De acuerdo. Pero ¿queremos alimentar las cenizas o alimentar el fuego? Si queremos lo primero, el problema no es decir si vamos a desaparecer o no, sino cuándo desaparecemos. Si lo que queremos es alimentar el fuego, la pelota tiene que trabajar para ver cómo alimentamos nuestra base. Cómo hacemos para conquistar nuevos espacios y convencer a naciones en las que no se juega a pelota que este es un deporte moderno.

"La modalidad por la que tiene que apostar la pelota para tratar de ser olímpica es el frontball",

Xabier Cazaubon, presidente de la Federación Internacional de Pelota

¿Todo eso pasa por convertir a la pelota en un deporte más espectacular, más rápido?

¿Cuáles han sido los cuatro últimos deportes que han entrado en los Juegos Olímpicos? La escalada, el skate, el surf y el break dance.¿Qué tienen en común?

Hace años la aspiración era hacer de la pelota un deporte olímpico, ¿lo sigue siendo?

Cuando se propuso hacer de la pelota un deporte olímpico hay que ver qué modalidad es la que hacemos olímpica. Por ejemplo el rugby a la hora de dar el salto olímpico eligió la fórmula del rugby 7 no el rugby 15. Nosotros tenemos que escoger y yo escogí.

¿Por qué apuesta?

La pelota tiene que ser un deporte que está en base a lo que dice el COI. Tiene que ser un deporte urbano, joven, low cost... y la modalidad es frontball. Que el rugby a 7 sea olímpico quiere decir que el rugby a 15 haya muerto, no. Nosotros tenemos que ir a por el segmento de niños de 10 a 17 años y empezar a implicarlos. Y tenemos que difundir nuestro deporte por los cinco continentes, eso es esencial para seguir con este proyecto.

Ponga plazos.

No los hay. Pero con la presidenta del Comité Olímpico mejicano estamos trabajando en Méjico 2036. Ése es el sueño.

La Internacional celebra asamblea electiva este año.

La hay, soy candidato y vamos a ver qué deciden las federaciones afiliadas.

Comenzó en 2014, ¿tiene espíritu para seguir?

Sí. Me apetece seguir para convencer al mundo que por fin se haga un Campeonato del Mundo en Argentina. La Internacional nació allí en 1929, desde 1952 que se celebró el primer Mundial, Argentina nunca ha sido candidata. Hoy el Gobierno de Argentina ha declarado la candidatura de San Luis como sede del Mundial como de interés nacional por decreto presidencial. Si en 2026 estamos en Argentina estaré presente y espero que haya una sorpresa esa misma asamblea general.

Se cumplen 20 años del Mundial de Pamplona.

Yo lo viví como seleccionador de mano trinquete de Méjico, y fue un Mundial que marcó un antes y un después. Fue perfecto en su organización, lo recordamos no con lamento sí con añoranza.

¿Se podría volver a hacer un Mundial en Pamplona?

Por supuesto. Vamos a recuperar el alter ego América-Europa en los Mundiales. Si todo va bien Argentina será en 2026, en 2030 está Europa de vuelta y hay una candidatura que suena, y no es Pamplona.