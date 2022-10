Ezkurdia, bailando en el alambre

peligro esta noche en el frontón Ereta de liguilla del pende de un fino hilo, de una victoria que prolongue sus esperanzas una semana más o de una desdichada derrota que dé al traste con los planes del dos veces campeón del acotado. Joseba Ezkurdia se enfrenta a una verdadera situación deesta noche en el frontón Ereta de Tafalla . Su futuro dentro de ladel Cuatro y Medio , de una victoria que prolongue sus esperanzas una semana más o de una desdichada derrota que dé al traste con los planes del dos veces campeón del acotado.

Ezkurdia está obligado a sumar con urgencia su primer punto en la segunda jornada de la liguilla. Su llamativo tropiezo ante Elordi del pasado viernes le ha arrastrado a esta situación. Hoy le toca bailar en el alambre con un Elezkano II en igual de condiciones. "Me gusta jugar este tipo de partidos en los que hay tanta tensión", reconoce Ezkurdia en las horas previas a la decisiva velada. Será la segunda vez, desde su debut en el campeonato en 2013, que el delantero de Arbizu se ve en esta situación.

“El primer partido supuso una derrota dura. Tuve momentos en los que pude romper el partido y no lo hice. Me enfadé conmigo mismo porque nunca debo permitirme encajar una tacada como la que hizo Elordi del 12-9 al 12-18”, recuerda todavía. “El cabreo me duró los diez primeros minutos y en seguida le dije a mi hermano: ‘Todavía estoy vivo y no hay que tirar la toalla. Sólo queda pensar en ganar, ganar y ganar’”.

El delantero de Aspe ha afrontado la semana con la mejor de las actitudes, mentalizado en sufrir frente al vizcaíno E lezkano II, quien cayó derrotado ampliamente a manos de Unai Laso (22-7) . “No vi el partido, apenas un resumen con tres o cuatro tantos sueltos”, reconoce Ezkurdia. Prefiere seguir su propia hoja de ruta y ser fiel a su estilo. Tratar de conseguir lo que no pudo hacer en Beasain.

“Me han dicho que Unai le buscó mucho la derecha, pero no tengo que obsesionarme con eso. Sé lo que tengo que hacer, sé lo que quiero hacer y, ahora, lo difícil es conseguirlo”, comenta tras ejercitarse en una sesión de activación. “Danel es un pelotari muy peligroso con sus efectos, con su zurda acaba el tanto muy rápido. Debo empezar enchufadísimo desde el tanto cero”, remarca.

Ezkurdia: “No han mirado por el bien del pelotari”

Ezkurdia no oculta su enfado por lo ocurrido en los últimos días después de que la LEPM decidiera de forma repentina cancelar la celebración de la elección de material, que estaba prevista el martes en el Labrit , y, al mismo tiempo, reubicar su encuentro frente a Elezkano II a esta noche en el frontón Ereta. Movimientos propiciados por el abandono del lesionado Peña II que terminaron por “trastocar” la planificación semanal tanto del manista de Arbizu, como de Danel Elezkano.

“Cambiaron todo en el último momento y no han mirado por el bien del pelotari. Me enfadé”, reprocha el pelotari de Aspe. “Creo que se pueden hacer las cosas mucho mejor, avisarnos el lunes, con mayor antelación, y así poder organizar la semana de trabajo de otra manera. Esto ha supuesto una dificultad añadida a una semana determinante para nosotros”, añadía.

De hecho su rival, Elezkano II, se desplazó el pasado martes desde Zaratamo a Pamplona para nada. 300 kilómetros de ida y vuelta.

Un viaje que el vizcaíno prefirió ahorrarse al día siguiente y no asistir a la elección en Tafalla. De esta forma, Ezkurdia apartó en solitario pelotas fuertes y difíciles de mover, mientras que fue el seleccionador de material de la LEPM, Martín Alustiza, quien tuvo que escoger las dos pelotaris -“normalitas” a juicio de Joseba- con las que Elezkano II se jugará su porvenir dentro de la jaula.