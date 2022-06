Aspe y Baiko todavía no han abordado si habrá revancha de la final manomanista en verano

Las empresas Aspe y todavía no han concretado si en el verano 2022 habrá partido revancha de la última final manomanista entre Baiko todavía no han concretado si en el verano 2022 habrá partido revancha de la última final manomanista entre Unai Laso Joseba Ezkurdia. Las promotoras están terminando de cerrar los grandes ejes de una campaña de verano que ya está aquí, y que arrancará con la feria de San Fermín y concluirá con la final del Masters en el Navarra Arena.

Tradicionalmente la final del Cuatro y Medio de San Fermín y la feria sanferminera es el primer hito del verano manista. A partir de ahí las empresas tratan de buscar ganchos con los que atraer al público.

Para 2022 Aspe y Baiko se han planteado ocupar la programación de verano con las ferias de cinco ciudades: Pamplona (en formato semanal), Vitoria, San Sebastián, Bilbao y Logroño (en formato semanal), más el Masters Caixabank de parejas, que se presenta la semana que viene, contará con duetos mixtos, y se irá repartiendo a lo largo del calendario veraniego.

EL TIEMPO, EL ATANO Y EL OGETA

Las empresas todavía no se han planteado si hacer la revancha o no. Primero porque la propia final manomanista tuvo un desenlace bastante abultado (22-7 favorable para Laso). Después porque no es sencillo encajar un partido especial en medio de tanta actividad. Las ferias, el Másters y los partidos de fiestas, en los que Unai Laso es el pelotari más demandado con Jokin Altuna, y en el que Ezkurdia también es reclamado por los pelotazales. Y es un partido que hay prepararlo.

Habitualmente los partidos especiales mano a mano suelen desarrollarse en las miniferias de Vitoria o San Sebastián.