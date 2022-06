Unai Laso: "Tengo ganas de vivir el ambiente"

focos no perdieron de vista a campeón manomanista fue el centro de atención para los medios de comunicación y para muchos pamploneses que se lo encontraron de bruces, luciendo la camiseta colorada de campeón, en el interior de la parroquia de San Lorenzo, caminando por las calles de Pamplona o accediendo a las oficinas de CaixaBank. Es la estrella invitada en el Torneo de San Fermín. Los Unai Laso . El nuevofue el centro de atención para los medios de comunicación y para muchos pamploneses que se lo encontraron de bruces, luciendo la camiseta colorada de campeón, en el interior de la, caminando por las calles de Pamplona o accediendo a las oficinas de CaixaBank. Es la estrella invitada en el Torneo de San Fermín.

El de Biskarret disputará por primera vez la competición por parejas después de que el curso pasado fuese protagonista de una inolvidable y calurosa final del Cuatro y Medio Navarro celebrada a puerta cerrada en el Labrit. “Me hace mucha ilusión jugar este torneo. Tengo muchas ganas de vivir un ambiente increíble y además jugando con Jon, con quien apenas he coincidido desde que debutamos de nuevo”, comentó el delantero navarro tras anunciarse las combinaciones.

Antes de debutar en la feria sanferminera, Laso tiene por delante varios compromisos, empezando por este fin de semana en Zaldibar e Ibarrangelu, así como su clasificación dentro de la ‘jaula’ navarra. El próximo 1 de julio deberá enfrentarse a Artola en Irún por un pase a la semifinal del ramal de Baiko. Desde que regresó de sus vacaciones, apenas ha tenido tiempo para adaptarse al acotado y, según apuntó, aprovechará el día de hoy para tener un primer contacto con la distancia y ensayar algunos saques.

Preguntado por su inminente renovación por el cuadro vizcaíno, el delantero reconoció estar satisfecho después de la primera reunión mantenida el lunes con la dirección de Baiko. “Hemos acercado posturas y esta semana espero que cerremos el acuerdo”, afirmó. Laso finaliza su contrato profesional el 31 de diciembre de 2023.

Altuna III: "Tengo la zurda muy blanda. Necesito tiempo"

Los pelotaris citados en la capital navarra no dejaron de interesarse por el estado de la zuda de Jokin Altuna un mes después de su intervenido quirúrgica en el dedo índice. “El dedo no me preocupa en absoluto, pero después del manomanista acabé con la mano izquierda muy mal y tras la operación la he tenido inmovilizada”, contó ayer el amezketarra, “Todavía tengo la zurda muy blanda. Necesito tiempo”. Está previsto que el delantero de Aspe reaparezca el próximo día 29 en Mungia para disputar la eliminatoria de cuartos de final del Cuatro y Medio de San Fermín frente a Peio Etxeberria. “Todavía me queda unos días para recuperarme y hacer buenos entrenamientos. Espero llegar a tiempo, pero tengo claro que si no estoy bien no saldré a jugar”, reconoció Altuna III a la vez que aseguraba que estará “al cien por cien” para el torneo de parejas de San Fermín en el que hará dupla con Rezusta.

Eskurdia: "Estoy contento de vivir de nuevo los Sanfermines"

“Después de dos años raros, verdaderamente malos, estoy muy contento de poder vivir de nuevo unos Sanfermines normales, con competición todos los días y viendo el Labrit lleno, con ese ambiente tan especial que se crea. Tengo unas ganas de que lleguen”, afirmó Joseba Ezkurdia. El tres veces campeón del torneo (2017, 2018 y 2019) se unirá a Julen Martija, quién ganó el Parejas de 2020.