Ezkurdia: "Tengo 31 años, estoy en mi mejor momento y quiero aprovecharlo"

Solo quien ha vivido una final del Manomanista sabe todo lo que encierra el partido más grande del año, el que da y quita, ese en el que la presión alcanza su máximo exponente. Joseba Ezkurdia sufrió el pasado 29 de mayo el latigazo de la derrota en el Navarra Arena. Restañar esas heridas de la final requiere su tiempo y saber.

¿Cómo está?

Muy bien, he disfrutado de unas vacaciones que se me han hecho cortas. Iba a estar en Cádiz de miércoles a miércoles, pero mañana ya juego.

¿Qué hace un pelotari en vacaciones?

Vivir. Playa, juerga, desconexión... estar a gusto. No he hecho nada de físico y no cuidas la alimentación tanto como cuando estás en campeonato. Sin exagerar, pero desconectas.

Lo necesitaba.

Mucho. Necesitaba desconectar, descansar, estar con los amigos a gusto, levantarme a las 11, desayunar, ir a la playa, comer a deshoras, no hacer ni caso al móvil, hacer otras cosas... es la única semana de vacaciones que tenemos en todo el año. Y ahora con ganas de volver a jugar.

¿Cuántas vueltas le ha dado a la final?

No muchas. En vacaciones estaba prohibido hablar de pelota. Hombre sí que les das vuelta a que si hubiera empezado de esta manera, si hubiera hecho esto... pero eso ya no tiene vuelta, ni pienso tampoco en eso.

¿Cómo fue el momento de perder?

Hasta que llegué a Arbizu tenía un bajón tremendo y con mucha pena. Y no tanto por no ganar, sino porque se me había escapado una oportunidad muy bonita sin jugar ni hacer lo mío bien. Estaba enfadado y triste. Entonces le dí muchas vueltas a por qué no fui capaz de sujetarle mejor al principio, que fue cuando se me escapó la final.

¿Fue mental, fue la situación, fue físico?

Creo que tampoco hay una razón concreta. Calenté muy bien con Rubén, el calentamiento en frontón fue muy bueno, pero Laso salió enchufadísimo, yo regalé tres o cuatro pelotas y con el 8-1 lo vi ya muy difícil. Aún así quise endurecer el partido, pero no fue el día, no jugué cuando tenía que haber jugado y ya está.

¿Cómo es perder una final?

Después del partido lloré de impotencia. Pero en cuanto llegué a Arbizu sentí el calor y el cariño de la gente. De todos los recibimientos ha sido el más emotivo, porque estaba todo el pueblo esperándome. Aquello me llegó muy dentro, me animó y eso me ha hecho valorar lo que he hecho. Fue un subidón terrible, y creo que por eso no he tenido tanto bajón. Hicimos una buena juerga en el frontón los 120 que estábamos.

Del perdedor no se acuerda nadie.

Eso es y me parece lo normal. La atención siempre va con el campeón, yo aproveché el día después para irme a comer con los amigos. Todo lo que viví antes y el día de la final fue increíble, y me gustaría poder repetirlo.

¿Cómo ve el futuro?

Si ya he llegado a cinco finales, creo que puedo llegar a muchas más. Estoy en el mejor momento físico de mi carrera. Estoy muy bien físicamente, de confianza, de cabeza y quiero volver a vivir más finales. Sé que si yo hago lo mío voy a tener opciones de meterme en más finales, seguro. Es muy bonito vivir todo lo que rodea a un partido de ese tipo.

Sobre el papel usted está en su madurez física y deportiva.

Sí, sin duda. He recibido muchos mensajes de apoyo deseándome que llegue a más finales. Tengo 31 años y estoy en lo mejor de mi carrera. Físicamente nunca he estado tan bien, mentalmente estoy muy centrado y hay que aprovechar este buen momento para mantenerse el mayor tiempo posible ahí arriba y si puede ser disputando finales, mejor que mejor. para eso voy a trabajar.

Usted nunca ha sufrido una lesión de gravedad.

No, por suerte no. He tenido las clásicas molestias que arrastramos todos, pero nunca he tenido un problema que me haya tenido más de tres semanas alejado de los frontones. Eso te da mucha continuidad.

¿Qué le dicen sus preparadores?

Están contentos porque ven que el trabajo que hemos hecho para el mano a mano, por ejemplo dan buen resultado. Ellos están contentos también porque yo he puesto todo de mi parte cuando he tenido problemas de hombro y de rodilla. Todos tenemos ganas de que esto sigue.

¿Cómo ve el verano?

Quiero hacer un buen Cuatro y Medio de San Fermín, me gustaría estar el día 7 en el Labrit. Después de eso me imagino que seguiré entrenando, pero no con tanta intensidad, eso hasta mediados de agosto. Luego ya prepararé bien el Cuatro yMedio.

El subcampeón suele ser demandado.

Dicen que va a haber muchos partidos. Es lo que queremos todos, que haya muchos partidos, que la cosa se mueva por los pueblos. Ojalá pueda hacer un buen verano, es una época para disfrutar en las fiestas. Son partidos en los que se juega de otra manera, sin tanta tensión, con más alegría... tengo muchísimas ganas, la verdad de hacerlo bien y llegar bien al Cuatro y Medio.