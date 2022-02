Elezkano II y Zabaleta, campeones que asustan

Un escalofrío recorrió este lunes el cuerpo de muchos de los espectadores que se repartieron por la gradas del frontón Beotibar. Como pasmarotes, se rindieron al poderío de los vigentes campeones del Parejas, incluso las voces de los más entusiastas seguidores del pelotari local Peña II terminaron por apagarse.

Danel Elezkano y José Javier Zabaleta volvieron a ser ellos mismos, recuperaron el aplomo y la seriedad que les caracteriza. Sin especulaciones. Sepultaron por completo una racha de tres derrotas consecutivas por medio de una contúndete actuación ante Peña II-Albisu, quien deberán posponer una jornada más sus opciones clasificatorias para el ‘play off’. volvieron a ser ellos mismos, recuperaron el aplomo y la seriedad que les caracteriza. Sin especulaciones. Sepultaron por completo una racha de tres derrotas consecutivas por medio de una contúndete actuación ante, quien deberán posponer una jornada más sus opciones clasificatorias para el ‘play off’.

Viendo el marcador hay quien pueda pensar que el encuentro que cerró la duodécima jornada de la liguilla fue un paseo militar. No fue así. Si bien es cierto que los Jon Ander no fueron capaces de ponerse por delante en el marcador, solo pudieron aproximarse hasta el 8-6, dieron buena cuenta de su potencial defensivo. No se rindieron tan fácilmente. Fueron protagonistas de los tantos más disputados, aquellos a los que se aferraron hasta su última exhalación.

El 11-6 o el 15-7 representaron el mejor ejemplo de un Jon Ander Peña por los aires, corriendo de lado a lado de la cancha, dando caza a remates que parecían ser el último. También llegó a rematar hasta once saques. Sin duda se convirtió en un garante de las causas perdidas pero que significaron su decidida voluntad a no claudicar. La primera de estas resistencias acabó con una dejada de Elezkano II y la segunda, con un pelotazo de Zabaleta que se marchó directo al cuadro 10, donde ya aguardaba un incómodo Albisu.

BRILLANTE ZABALETA

“Todo el partido he defendido del nueve para atrás, las sensaciones no eran tan malas pero Danel ha elegido bien las pelotas y Jose ha hecho una exhibición, ha sido un espectáculo verle y hay que felicitarle”, reconoció el zaguero de Baiko tras el partido. Zabaleta se mostró imponente en todo momento, finalizó libre de errores y sumando cuatro tantos (5-2, 9-6, 15-7, 16-7).

El último de ellos, un derechazo desde el cuadro tres que recorrió la pared izquierda hasta el número once. Una actuación que fue finamente rematada por Elezkano II con doce dianas y un saque. “Tenemos que estar contentos porque hemos funcionado como pareja, hemos hecho un partido completo de principio a fin”, aseguró el delantero vizcaíno, “Jose le ha dado a la pelota y yo he ido a buscar sin miedo, ese es nuestro juego”

La pareja de Aspe sumó así su octava victoria del campeonato y se sitúa en la segunda plaza de la clasificación, contribuyendo a un cuádruple empate en la parte alta de la tabla a falta de dos jornadas para el desenlace de la liguilla.