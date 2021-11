Altuna retiene el título del Cuatro y Medio en una final brillante

El guipuzcoano Jokin Altuna se ha proclamado campeón del Cuatro y Medio al imponerse por 22-20, en una brillante final, al navarro Unai Laso . El frontón Bizkaia de Bilbao ha vibrado como en los mejores tiempos, en lo que debe haber sido el aperitivo de la gran rivalidad manista en los próximos años.

Laso ha comenzado el partido con las ideas más claras, dominando con su poderoso juego de aire, pero una reacción de Altuna, plasmada en un parcial de 7-0, le ha generado dudas al navarro. No obstante, cuando el de Viscarret ha recuperado el libreto, el choque se ha igualado y, tras el empate a 12, se han sucedido las igualadas y las alternativas con un juego de altísima calidad hasta llegar al 20-20.

Con la emoción a flor de piel, en un tanto en el que han primado las ocasiones perdidas que la calidad, Altuna ha tomado la delantera (21-20). Laso estaba muy cerca, vivo, pero exhausto, y un saque del amezquetarra ha finiquitado el partido.

Altuna: "He ganado porque he estado sereno"

El guipuzcoano Jokin Altuna señaló que una de las claves de su victoria frente a Unai Laso en la final del Campeonato del Cuatro y Medio disputada en Bilbao (22-20) fue que estuvo "sereno" en los malos momentos que pasó a lo largo del partido.

"He ganado porque he estado sereno y no me he salido del partido a pesar de no haber tenido tan buenas sensaciones. Hoy me ha tocado sufrir, pero llevo una alegría enorme por dentro", subrayó el delantero de Amezketa tras conquistar su tercera 'txapela' en el acotado.

Altuna admitió que jugó "tensionado" y que otras de sus finales han sido partidos "más brillantes", pero incidió en que en un partido de tanta "tensión no es fácil hacer tantos espectaculares".

Se refirió también el campeón a la decisión de parar la final con empate a 19 en el marcador después de advertir varias veces por la megafonía que poblaba las gradas del Bizkaia no hiciera uso de las mascarillas.

"No me ha parecido normal, es una falta de respeto increíble. La gente tiene que ser responsable y si te avisan una vez hay que ser responsable porque los que nos la estamos jugando a una carta somos nosotros. Espero que no vuelva a ocurrir", zanjó.

Por último, reconoció que "es normal" que tras la retirada este sábado de Aimar Olaizola , una de las grandes figuras de la pelota de las última décadas, los aficionados le apunten como uno de los relevos del navarro.

"Lo que ha hecho Aimar es increíble, pero no tenemos que pensar en coger el relevo sino en hacer lo nuestro. Yo entreno y juego para mí y eso lo que me da fuerza. Cuando debuté pensaba que gente como Aimar, Juan (Martínez de Irujo) o Abel (Barriola) eran eternos. Por eso soy consciente de que tengo que disfrutar ahora", reflexionó.

Laso: "Me he visto con la txapela"

Unai Laso acabó "contento" tanto del campeonato que ha completado como de su comportamiento en su primera final en profesionales.

"Me he visto con la 'txapela'. Me ha cogido ventaja, pero luego la he anulado y he seguido luchando. He dado todo de mí. Era novato, pero creo que he dado un buen nivel. He aguantado bien los nervios y por eso también estoy contento. Ha sido una derrota, pero voy a seguir entrenando igual para volver a otra final", dijo.