Jaka y Altuna eligen pelotas para la final del Manomanista

Jokin Altuna y Erik Jaka, los dos pelotaris guipuzcoanos que disputarán el domingo 29 de noviembre la final del Campeonato Manomanista Profesional en el frontón Bizkaia de Bilbao, apartaron rápidamente y sin problemas el material para la que es la cita anual más importante de la Pelota Vasca.

Altuna III, que buscará su segunda 'txapela' de campeón, apartó dos pelotas de 104,6 y 104,7 gramos mientras que Jaka, debutante en una gran final, dejó en el cestaño dos cueros algo más pesados, de 104,8 y 105,1 gramos.

"Soy un pelotari que no tarda mucho eligiendo y el lote de hoy era muy bueno, había de todo. He elegido lo que quería y las de Jokin también me parecen muy buenas, pelotas que no tienen demasiada salida de frontis y que en el suelo andan. Las de Altuna son más manejables", dijo Jaka en la rueda de prensa que ambos pelotaris ofrecieron en el recinto de Miribilla.

El delantero de Lizartza, buen amigo de Altuna desde que ambos se iniciaron en la pelota, aseguró que su amistad "estará en pausa mientras juguemos la final". "Ayer entrenamos juntos y hoy hemos estado poniéndonos los tacos. El domingo quizás estaremos más serios, pero sin ningún problema", aseguró.

"Siempre digo que de no ganar yo quiero que gane Jokin. Tenemos una relación muy estrecha y nos alegramos de los logros uno del otro. Seguro que al perdedor le fastidia, pero se alegrará por el otro", apuntó.

Jaka subrayó, además, que no se conforma con haber alcanzado su primera final y que su intención es lograr el título. "Acabe como acabe, el campeonato habrá sido una experiencia positiva y me habrá dado mucho. Pero estando aquí quiero ganar la txapela como sea", desveló.

Por su parte, Altuna III destacó de su rival que "está acertando con el saque" y, además, "con la derecha también suelta muy fácil el dos paredes". "Ha realizado un campeonato muy completo. Un ejemplo claro de lo que hay que hacer en el mano a mano es lo que sufrí con Darío. Hasta el tanto 15 dominó él y cuando conseguí imponer mi ritmo pude ganar", apuntó el de Amezketa, recordando su partido de semifinales frente al riojano Darío Gómez.

Altuna se alegra también "muchísimo" de que Jaka sea su rival en esta final, si bien "a la hora de jugar cada uno se centra en lo suyo". "Ha llegado por méritos propios a la final y si sigue en este camino jugará muchas más. Estoy contento de que le vaya muy bien, pero el domingo quiero que me vaya bien a mí", recalcó.

