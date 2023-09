Carlota Ciganda: "Me cuesta pensar que todo esto que ha pasado es real"

Pasado el éxtasis, aguas estaban de nuevo en su cauce con esa personalidad tranquila tan característica dentro de su humildad. Sin engordar su ego por mucho que su nombre y su imagen aparecieran en cantidad de medios de comunicación nacionales e internacionales. Carlota Ciganda volvía este lunes 25 de septiembre a ser Carlota Ciganda. Lascon esa personalidad tranquila tan característica dentro de su humildad. Sin engordar su ego por mucho que su nombre y su imagen aparecieran en cantidad de medios de comunicación nacionales e internacionales.

Todavía en Málaga antes de emprender viaje a casa, donde descansará una semana, la flamante heroína del combinado europeo atendía la llamada de este periódico en medio de una tempestad de felicitaciones y peticiones de entrevistas que no dejan de llegar a su teléfono móvil.

El vídeo de su golpe en el hoyo 17 que desataba la locura en Finca Cortesín y emocionaba a la golosa audiencia mundial del golf no ha parado de circular desde la tarde de un domingo soñado. Ciganda ganaba su cuarto punto, la única en hacerlo, y de qué manera. La gloria y el elogio no le cambiarán.

Apenas han pasado 24 horas de uno de los momentos más emocionantes de la historia del golf español y europeo. ¿Cómo está?

Me cuesta pensar que todo esto que ha pasado es real. Ha sido una semana muy especial. Juegas en España delante de tu familia y de tus amigos, de los aficionados españoles, y el resultado no puede ser mejor. Me siento feliz por haber ganado los cuatro partidos para Europa y de haber metido ese putt para no perder la Solheim. Fue impresionante.

¿Pudo dormir después?

Luego tuvimos una fiesta y después pude dormir unas cuatro horas. Nos metimos tarde a la cama. Hoy a la mañana, tocaba levantarse, desayunar y hacer la maleta. Había que disfrutarlo.

¿Le vinieron o le siguen viniendo muchas imágenes a la cabeza?

Me vienen, sí. Pero me gustaría verlo. Me acuerdo de cosas, pero de otras no. Cuando metí el putt, veo que tiro el palo y me abrazo con Álvaro. Me acuerdo de eso. De lo que vino después no me acuerdo de nada. He visto vídeos. Vienen todas mis compañeras y me abrazan. ¡Buah! Es mucha adrenalina.

La jornada comenzó con un 8-8. Estados Unidos parecía acercarse a la copa al ir ganando en más partidos que Europa. Pero de repente, todo quedó en sus manos. Si no ganaba a Korda, la tres del mundo, se esfumaba. ¿Cuándo se dio cuenta de todo eso?

Sinceramente, tampoco lo sabía muy bien. No estuve mirando. Estuve desayunando con Laura Davis (una de las capitanas y leyenda del golf británico) y me dijo: “Céntrate en tu partido, haz lo tuyo y no mires a lo que hagan las demás”. Previamente sabía que era importante por el orden en que me tocaba salir. Cuando metí el putt, no sabía si habíamos ganado o si habíamos empatado.

¿No sabía nada?

No, intentaba estar aislada para estar centrada en lo mío. Debía ganar mi partido. Al ganarlo, dije: “Ya está”.

La reacción en el green del hoyo 17 delataba que Europa había retenido la Solheim gracias a usted.

El ambiente fue increíble. Muchísima gente. Todo el mundo cantaba mi nombre. Son momentos muy emocionantes. Luego, las compañeras estaban muy contentas de que fuera en España y me tocara a mí. Muy bien. Fue lo soñado. Sentí mucho cariño.

¿Ha sido el mejor momento de su carrera deportiva?

Probablemente, sí. La Solheim siempre me ha encantado. Son días muy especiales y disfruto mucho. Siendo en España... Ha sido uno de los momentos más bonitos de mi carrera. No lo olvidaré nunca. Me lo he pasado muy bien.

¿Es consciente de la repercusión que ha tenido su éxito? Para el golf y el deporte femenino.

Eso es lo importante, que la gente vea y que se hable. Que haya más gente jugando, más niñas que empiecen a jugar. Ha tenido mucha repercusión. Todavía no me doy cuenta. Estoy recibiendo muchísimos mensajes. Firmé muchos autógrafos, muchas fotos...

¿Qué le dijo el Rey?

Me dijeron que estaba ahí. Lo saludé y me dio la enhorabuena. Estaba muy contento. Tampoco hablamos mucho.

¿Y Pau Gasol?

Pau es majísimo. Es un tío espectacular. Lo admiro mucho. Como deportista ha sido muy grande, pero como persona todavía es más. Es muy humilde. Y luego, cómo habla. Me gusta mucho cómo es. Me hizo mucha ilusión que estuviera ahí.

¿Le conocía?

Sí, le conocí en los últimos Juegos Olímpicos. Después, hemos ido hablando un poco por Instagram. Sé que le gusta el golf. Le invitaron y se vino. Un grande.

Había una multitud siguiendo sus partidos. ¿Reconoció a los suyos?

Nada, hay tanta gente que no veo a nadie. Estuvieron mis padres. Mi novio James y su familia. Muchos amigos. Y del club (Ulzama), muchos socios. Al final, mi hermano no pudo venir de Australia. Mandé como unos 50 tickets para la gente

¿Y ahora qué?

Ahora vuelvo a casa. Estaré una semana en Pamplona y en octubre juego en Asia. Jugaré en Hong Kong, Corea, China... Esto es un empujón, pero tengo que seguir trabajando igual y con la misma humildad para estar arriba.