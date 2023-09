Francia reina en Puente

Sin dos no hay tres y sin cinco no hay seis. Haciéndose un hueco entre los 329 finalistas, Nolan Beddiaf volvió a hacerse con la maratón de patinaje más dura del mundo por sexta vez consecutiva. “O séptima, la verdad es que no me acuerdo”, bromeó el francés. Lo hizo de la mano de su compañero Martín Ferrie, con el puño en alto y bajo un cielo que pronosticaba lluvia. La dupla gala se hizo cómodamente con la carrera, llegando con seis minutos de antelación antes que el resto de los dorsales.

La navarra Maite Ancín volvió a tener un duelo con Marín Lefeuvre que, como el año pasado, volvió a ocupar el escalón más alto del podio. Aunque Ancín le sacó ventaja en los tramos más llanos y que requerían más aguante, la francesa volvió a pasar antes por el arco de meta. Tal y como ocurrió en la pasada edición, Lefeuvre le superó por tan solo un segundo.

Tal y como pronosticó el cielo, la lluvia terminó por irrumpir en la carrera, pasando por agua al público y a los últimos patinadores que faltaban por llegar. Debido a la intensificación de las lluvias, el tradicional reto, que este año iba a consistir en una carrera entre el subcampeón del mundo de patinaje en línea Daniel Milagros Herce y la campeona de España de rollerski, Irati Cuadrado, acabó cancelándose. Sin embargo, ambos participantes prometieron participar el año que viene, si el tiempo acompañaba. Por otro lado, la periodista murciana Paula Pasqual se convirtió en la primera persona invidente en participar en la dura carrera. No obstante, no llegó a terminarla.

Nolan Bediaff: “Ha sido una maratón con mucho viento”

El hexacampeón de la P2P recalcó tras acabar la carrera que había sido especialmente dura debido a los fuertes vientos que provocaron que se ralentizaran tanto él como su compañero Ferrie. También señaló la poca presencia de patinadores en el tramo de Orendáin. “En esta edición de la carrera no hemos visto a mucha gente subir a la par que nosotros en el tramo del ascenso”, explicó. “La parte más dura ha sido, paradójicamente, la parte llana del trayecto. Era muy complicado avanzar”.

Maite Ancín: “La carrera ha ido mejor de lo que esperaba”

La patinadora navarra estaba contenta con su posición en la maratón. “Si me hubieran dicho antes de empezar que firmaba por un segundo puesto, lo hubiera firmado”, señaló. “Suelo estar más entrenada, pero este año estaba bastante peor”, explicó. Sin embargo, la de San Juan logró acercarse a Lefeuvre en el tramo de grupos de Zizur y pudo mantenerse cerca de ella hasta la meta. Ancín echó en falta la participación de mujeres dentro de su pelotón. “¡Hay que apuntarse!”, exclamó tras la carrera .

Daniel Milagros: “No recordaba la competición tan exigente”

El subcampeón del mundo de velocidad se apuntó a la maratón como una motivación tras el accidente de su compañero Manel Robla a principios de año. “Decidimos apuntarnos los dos a la carrera porque es una maratón muy chula y además en casa”, señaló. El patinador comenzó la carrera en el pelotón perseguidor y sobre el kilómetro quince su ritmo disminuyó y se acopló al grupo de Maite Ancín. “Estaba sufriendo en el pelotón, pero esperaba el sprint final que es lo que se me da bien”, señaló al final de la maratón.