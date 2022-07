Iván Salguero: “Para nadar rápido hay que acariciar el agua”

Con cariño, rozando y siempre con el pie adecuado. Así nada el navarro Iván Salguero, actual Subcampeón del Mundo en 4x100 metros libres. No tiene rituales, solo subirse al pollete con el pie derecho y por el lado izquierdo. Lo que sí tiene son 23 años, 20 de experiencia nadando y un futuro prometedor.

¿Qué sintió al conquistar la plata o romper el récord en los 100m libres?

Fue una pasada. Era el resultado al trabajo de un año, a tanto sufrimiento entrenando y a tantas competiciones que no salen. Disfruté mucho de ambas competiciones, en los 100m me lo pasé bien, es una prueba que me encanta y competir por España es un lujo. El relevo también lo disfruté muchísimo. Creo que los cuatro compañeros hicimos un buen trabajo y es increíble celebrarlo con ellos.

¿Qué le transmitió su seleccionador?

Él estaba muy contento, también mi entrenador porque él vive conmigo todo lo que pasa, lo bueno y lo malo, y estaba muy feliz por todo lo que hice. El seleccionador me dijo que había competido muy bien, con mucha garra y con una mentalidad muy dura.

¿Cómo fue la preparación?

Ha durado un año. Lo importante es el trabajo diario, hay que darlo todo y no fallar. Si cumples todas las pautas lo demás también saldrá, creo que es muy importante la cabeza. Me costó pensar así.

¿Qué diferencias hay entre una semana de competición y otra que no?

Lo que cambia son las concentraciones, aquí influye mucho la temporada. Hacemos una al principio, donde metemos más horas de las normales y más volumen, y después antes de algunas competiciones. Ahí nos centramos en detalles, hacemos series pequeñas con intensidades altas. Nos probamos mucho, metemos ritmo y descansamos. En un entrenamiento normal puedo nadar unos 5.500 metros, aunque hay otros días en los que hago solo 1.500 pero muy intensos. Hacemos pocos metros en comparación con otros equipos, nos basamos en la calidad y en el ritmo de competición. También hacemos sesiones en seco, pesas.

¿Tiene algún ritual?

No suelo tener muchos, pero sí que es cierto que antes de nadar me subo al pollete con el pie derecho y por el lado izquierdo. Lo hago cuando es la primera vez que compito en un sitio o cuando las anteriores veces me ha ido bien. Si me sale mal lo cambio. También, pero esto todos, nos damos golpes en el pecho para entrar en calor y despertar los músculos.

¿Cómo es competir en un Mundial o unos Juegos Olímpicos?

Depende de la persona y de cómo se lo tome. Cuando era más pequeño me ponía muy muy nervioso competir, me exigía mucho y me faltaba experiencia, pero ahora, que ya ha pasado tiempo, controlo mucho más los nervios y disfruto más la competición. Con 18 años me costaba salir, sobre todo en los campeonatos importantes, me jugaba mucho y encima me medía a los mejores rivales, pero ahora con la experiencia estoy disfrutando mucho más.

¿Y qué es lo más difícil?

La constancia y seguir nadando cuando tienes un mal día. A veces cuando estoy en casa, después de una mala competición o un mal entrenamiento, tengo que pensar que es algo que puede pasar.

¿Cómo ha sido el camino?

Ha sido bonito. Yo empecé en Pamplona, en el C.D Amaya, y allí competí con el primer equipo muchos años. Además, también competía con personas con discapacidad y lo compaginaba con los Campeonatos de España de natación adaptada. En 2014 participé en un campeonato internacional, en 2015 fui al Mundial y a partir de ahí me dieron una beca para entrenar en Madrid. En 2016 me mudé y ahí es donde di un salto de calidad en mi carrera profesional. Me hicieron mejorar la técnica y empecé a entrenar mucho más intenso. Llevó en Madrid muchos años y estoy muy contento.

¿Está viviendo el mejor momento de su carrera?

Sin duda. Me veo bien, ha ido cambiando mi forma de entrenar, pero también me han aumentado las ganas.

¿Qué siente en el agua?

Siento que fluyo. Para nadar rápido hay que acariciar el agua, tienes que tratarla bien, si le pegas te hundes. Además, me siento libre.

Ha escalado puestos muy rápido siento tan joven.

Sí y creo que el cambio llegó cuando me fui a Madrid, antes en Pamplona no entrenaba del todo bien, no iba los días suficientes y me faltaba mejorar el nado. Aquí cambié la técnica y me tomé la natación mucho más enserio, ya era mi trabajo. Por lo demás, estoy muy orgulloso. Si me dijeran hace unos años que iba a ir a dos juegos paralímpicos no me lo hubiera creído. Tengo muchas ganas y mucho que decir.

¿Próximas citas?

El próximo año iré al Mundial de Mánchester, a principios de agosto. En España haré nacionales.

Nombre: Iván Salguero



Fecha de nacimiento: Pamplona, 4 de enero de 1998



Clase funcional: S13 (Visual)



Resultados Campeonato del Mundo de Madeira: Subcampeón mundial en 4x100 metros mixto (3:59.02), 7º en 100m libres, donde consiguió su mejor marca personal y el récord de España (54:27), 7º en 100m braza, donde batió su mejor marca personal (1:11.67), 5º en 400m libres (4:24.75) y 8º en 50m libres (25:47)