Kárate: un combate contra uno mismo

kárate es un arte marcial de origen asiático con disciplinas muy variadas y atractivas. Dos de las más conocidas son kata y kumite, ambas se estrenaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El kata es un combate imaginario en el que el karateca va realizando unos movimientos como si tuviera un adversario delante. El kumite es ya un combate real en el que se aplican esas técnicas recreadas. Eles un arte marcial de origen asiático con disciplinas muy variadas y atractivas. Dos de las más conocidas son kata y kumite, ambas se estrenaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El kata es un combate imaginario en el que el karateca va realizando unos movimientos como si tuviera un adversario delante. El kumite es ya un combate real en el que se aplican esas técnicas recreadas.

La Federación Navarra de Kárate y DA, aparte del kárate, cuenta también con disciplinas asociadas como el Kung Fu, el Takeda Budo y el Kenpo. El Kung-Fu engloba todos los aspectos de la defensa personal y el manejo de las armas, el Takeda Budo es una disciplina de origen europeo en el que se utilizan sables y diferentes armas. El Kenpo es un arte marcial japonés que se practica mucho en gimnasios de la zona del Baztán.

j.p.urdíroz

En Navarra, el kata y el kumite son los dos más practicados dentro del kárate. La federación, a día de hoy, cuenta con 1.602 licencias. Este domingo 23 de mayo se celebró la V Jornada de los XXXV Juegos Deportivos de Navarra Promoción Kata en el Polideportivo Municipal de Huarte. Participaron 147 jóvenes en las categorías benjamín, alevín, infantil y juvenil.

Fue una jornada multitudinaria tanto en la pista como en la grada, que se llenó casi al completo de familiares y aficionados. Cada participante debía realizar dos katas básicos de forma consecutiva. “Es una competición que es promoción, en vez de los sistemas habituales de banderas se hace por puntuaciones. Hay dos tatamis, repiten y la puntuación del primero se evalúa entre 5 y 7 puntos, el siguiente de 6 a 8. En estas categorías lo hacemos de esta forma para que no sea una competición pura y dura, lo que tienen que hacer es participar competir y divertirse”, explica Eusebio Martínez, director de jueces y árbitros de la federación.

Los primeros en comenzar fueron los más pequeños. A algunos los nervios les hacían olvidarse de los movimientos que debían realizar, sin embargo los entrenadores y los jueces daban pequeñas indicaciones para que continuasen. Lo más importante es la técnica de cómo realizan los katas. “Se puntúan en dos aspectos. Uno el técnico que es la exposición y la técnica del desplazamiento que son siete puntos. Después se evalúa la fuerza, velocidad y equilibrio. La parte técnica vale un 70 por ciento y la atlética un 30 de la puntuación”, cuenta el juez.

j.p.urdíroz

Todos los jóvenes participantes debían realizar los mismos movimientos. Cada uno llevaba su propio cinturón que indica el nivel en el que están, pero que no repercutía a la hora de competir. “El color de cinturón no repercute, participan con el cinturón que tienen ellos, que es el nivel que tienen en su gimnasio. En los Campeonatos de España sí que usan rojo o azul, que depende de si están en primera o segunda ronda”.

Conforme avanzaba la mañana, el nivel iba subiendo cada vez más. Los jóvenes karatecas sin embargo estaban animados. “Están muy motivados y la mayoría bastante nerviosos, se equivocan la mitad pero no pasa nada. Lo más importante es que vayan cogiendo experiencia para los campeonatos y que se lo pasen bien”, cuenta Iosune Urra, reciente Campeona de España en kumite femenino sub 21.

La técnica del club Kárate Berriozar entrena a los jóvenes deportistas una hora a la semana, al principio no fue fácil porque la percepción sobre el kárate de los niños y niñas era como el de las películas. “No es fácil de primeras enseñarles. Al empezar de cero se pensaban que eran como las películas con llaves, el kárate no es así, pero poco a poco ya se van dando cuenta”.

REFERENTES EN LOS TATAMIS

Los pequeños deportistas tienen la suerte de contar con referentes navarros en el kárate como Iosune Urra y Urko Primicia, que se encuentra concentrado con la selección española para el Campeonato de Europa Sénior que tendrá lugar en Turquía del 25 al 29 de mayo.

La karateca de Berriozar disfruta enseñando lo que ella ha aprendido de este deporte. “El kárate me ha enseñado mucho a auto gestionarme las emociones, los momentos y saber cuándo tengo que hacer qué. Además es una vía de escape de la rutina, es una forma de salir de todo y disfrutar”, detalla. “Intento lo mismo con ellos porque al final yo he sido ellos, intento enseñar como me han enseñado a mí”.

j.p.urdíroz

De momento, la joven deportista tiene en mente seguir peleando por las diferentes citas. “Mi objetivo ahora principalmente es entrenar y seguir mejorando, en cuanto a campeonatos no tengo un objetivo claro. Voy campeonato a campeonato y combate a combate”.

“El kárate, al cabo del tiempo, te mejora como persona”

¿Cómo se encuentra la federación?

Se encuentra en un momento de renovación, con energía para empezar y hacer actividades de todo tipo. Sobre todo de tratar mucho el kárate de Navarra y de Pamplona. Ahora hay una nueva junta y estamos ya empezando a hacer cosas, tenemos mucha ilusión.

¿Tienen mucha participación los Juegos Deportivos de Navarra?

Son un estandarte del kárate. Estamos intentando potenciarlos más, aumentar la participación para que los clubes tengan más posibilidades de que saquen al exterior el kárate y podamos ampliar aún más la licencias.

¿Realizan más actividades?

Se realizan cursos y entrenamientos donde acuden a un polideportivo y les damos clases de técnica y combate, adaptado al niño. Son actividades lúdicas para que ellos puedan participar y divertirse. Que el kárate les sirva para algo más que para sudar, por ejemplo les sirva con la relación social o el aprendizaje de las normas.

¿Qué objetivos tienen en la federación?

En el tema de niños es potenciar la participación de todos los clubes y gimnasios. En el tema deportivo queremos buscar actividades deportivas para los deportistas de elite. Actividades que sean fuera de Navarra porque tenemos gente de mucho nivel y tenemos que darles una respuesta al nivel que ellos están actuando.

¿Qué tiene el kárate que enganche?

Es una actividad que puede hacer cualquier persona. Tiene valores como la educación, el respeto o la convivencia con los demás. Es una actividad que se trabaja en grupo, pero que también es individual como en el kata. No se trata de ser el mejor, sino de competir contra ti mismo y cada día hacer las cosas mejor. El kárate es como esa disciplina que al cabo del tiempo te ha mejorado como persona.

Gregorio Bonafau Escribano, pte. Fed.Nav. de Kárate y de A.D.