Manex Salsamendi: “Feliz por estar aquí , pero no ha sido una buena carrera”

A sus 19 años cumplió este domingo un sueño. Debutó en unos Juegos Olímpicos. Pero al hispano-brasileño Manex Salsamendi Silva, que ha crecido y se ha formado en Roncal aunque ahora reside en Etxauri, ese estreno no le dejó muy buen sabor de boca. No pudo acabar el Skiathlon (15km estilo clásico+15km estilo libre) al ser doblado por los líderes de la prueba.

“Es una sensación extraña. Estoy feliz por poder estar en unos Juegos, compitiendo con los mejores del mundo, pero a la vez soy consciente de que no ha sido una buena carrera. Nunca antes había hecho un Skiathlon y creo que he salido más fuerte de lo que debería en la salida en masa. Después lo he pagado y he reventado”, explicaba el deportista, convocado por Brasil y que se marca como objetivo en estos Juegos “el ir cogiendo experiencia”.

Salsamendi, que se reconocía “bastante cansado” tras la carrera, también pagó el hecho de que los países menos potentes reservaran a sus esquiadores, dejando en la prueba de este domingo a la élite mundial. “Es un orgullo poder estar con ellos. Es increíble. Pero, por momentos, me veía fuera de lugar. Porque creo que ése sea mi nivel aún y porque ésta no era mi prueba”.

A punto de completar la tercera vuelta al circuito de 3,75 kilómetros el navarro fue alcanzado por la cabeza de la carrera, lo que le obligaba por reglamento a poner fin a su participación. “Me ha sorprendido porque, aunque sabía que no iba a poder acabar la prueba. Eso lo tenía claro pero, en mi mente, sí que pensaba en llegar al menos al ecuador y poder hacer el cambio de esquís para afrontar los segundos 15 kilómetros en estilo libre. Pero no ha podido ser. El nivel aquí es altísimo y eso se nota en todos los aspectos”, apuntaba el deportista, que recibió numerosos mensajes de apoyo y de ánimo por parte del mundo del esquí brasileño.

LA DUREZA DEL CIRCUITO

El recorrido diseñado en el Centro Nacional de esquí de fondo de Zhangjiakou -tanto porque se sitúa a una cota de 1.800 metros como por el uso de nieve artificial, que complica el deslizamiento- demostró su exigencia. “Es una pista exageradamente dura. La más dura y exigente en la que he esquiado en mi vida. Y eso que hemos tenido el mejor día en cuanto a temperaturas desde que estoy en China, unos 12 o 14 bajo cero, y sin viento, por lo que hemos ido más rápido”, expresaba el que se ha convertido en el segundo navarro en competir en unos Juegos Olímpicos de Invierno -con el precedente de la rider Clara Villoslada en Turín 2006- antes de añadir: “Si gente muy buena ha sufrido de lo lindo, imagínate lo que ha sido para los que no tenemos tanto nivel”.

Eso sí, no quiso perder la oportunidad de felicitar al español Imanol Rojo -a quien conoce de las competiciones nacionales- por su 21º puesto de este domingo. “Nos hemos juntado y ya se lo he dicho. Me alegro muchísimo. Ha hecho un carrerón. Espero que todo le vaya muy bien en estos Juegos”.

Acompañado por su entrenador de toda la vida, el roncalés Julen Garjon -incluido en el cuerpo técnico del combinado brasileño- Salsamendi espera aprovechar mejor la segunda oportunidad que se le presenta en estos Juegos.

Mañana martes 8, a partir de las 15.00 horas (8.00h en España), afrontará las eliminatorias de la modalidad Sprint. “Ahí espero poder pelear algo más. Estoy más habituado a competir en esa distancia aunque meterse entre los 30 primeros para disputar los cuartos va a ser muy muy complicado”, señalaba.